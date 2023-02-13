نحوه فعالیت کنسولی دانشجویان خارجی دانشگاه خوارزمی تا نوروز ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، اداره جذب دانشجویان خارجی مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: براساس بخشنامه مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ صادره از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در خصوص ارسال درخواست های کنسولی دانشجویان اتباع با توجه به تعطیلات نوروزی و جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در ارایه خدمات کنسولی به دانشجویان بین الملل و تطبیق تقویم فرآیند رسیدگی، موارد زیر به اطلاع دانشجویان اتباع شاغل به تحصیل در دانشگاه خوارزمی می رسد:

برای دانشجویانی که درخواست خروج و مراجعت داشته و قصدشان خروج پیش از تعطیلات نوروزی است و مشکل اقامتی ندارند، مهلت تحویل مدارک تا روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ تعیین و اعلام می شود.

در صورتی که دانشجویان به دلیل نزدیکی اتمام تاریخ اقامت، درخواست خروج و مراجعت دارند، قبل از ارسال درخواست خروجی، باید مشکل اقامتی خود را حل کنند، بنابراین لازم هست ۱۰ روز پیش از این تاریخ (تا ۱۴۰۱.۱۱.۲۳) برای ارسال پرونده های تجدید اقامت خود اقدام کنند.

بدیهی است پس از تاریخ های درج شده، پرونده های درخواست اقامت و خروج و مراجعت تحویل گرفته می شود، اما تعهدی برای اقدامات کنسولی تا قبل از پایان سال داده نخواهد شد.

دانشجویان بین الملل دانشگاه خوارزمی برای ارسال درخواست های خود تعجیل کرده و مطلع باشند که در صورت گذر از تاریخ های فوق الذکر، پروانه اقامت آنها برای سال بعد صادر خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال پرونده های عادی و جاری دانشجویان بین الملل – که درخواست عاجلی برای انجام خدمات کنسولی ندارند، روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ است.

ارایه خدمات کنسولی به دانشجویان بین الملل، صرفاً از طریق نماینده دانشگاه، انجام می پذیرد. لذا از مراجعه به سازمان امور دانشجویان اکیداً خودداری شود.