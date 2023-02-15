زنجیره بومی سازی تولید تار نوری در کشور تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رویداد تبیین ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های تولید تار نوری در کشور و نمایشگاه جانبی آن، با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران پژوهشگاه ICT و شرکت‌های فعال عضو اتحادیه سندیکای صنعت مخابرات ایران در محل سالن همایش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.

حمایت و پشتیبانی از بومی سازی تولید تار نوری به منظور تامین نیاز های صنعت کابل سازی کشور، کمک به توسعه بازار تار نوری با سرعت بخشیدن به طرح های توسعه شبکه مخابرات نوری کشور، حمایت و پشتیبانی از بومی سازی زنجیره تامین مواد اولیه برای تسهیل تولید تار نوری در کشور و کمک به جذب منابع مالی به منظور سرمایه گذاری در تولید بومی تار نوری و زنجیره تامین مواد اولیه از جمله اهداف برگزاری این رویداد بود.

همچنین توسعه و تامین فناوری های پایه مورد نیاز در تولید تار نوری و زنجیره تامین مواد اولیه، ترویج و فرهنگ سازی توسعه شبکه های مخابرات نوری، حمایت های قانونی برای تسهیل گری در سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نیز از دیگر اهداف در نظر گرفته شده این رویداد بود.

عباسی شاهکوه، مجری طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه با اشاره به وظایف دولت در توسعه طرح فیبر نوری، اظهار کرد: اصلی ترین وظایف دولت در طرح فیبرنوری، تامین مالی، تسهیل گری، مقررات عمده فروشی، استاندارسازی و تولید داخل است و بقیه وظایف را بخش خصوصی انجام خواهد داد و اوج کار پروژه فیبرنوری در سال ۱۴۰۲ و بعد ۱۴۰۳ است.

لازم به ذکر است در این رویداد تفاهم نامه همکاری در جهت توسعه بومی سازی تار نوری، مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار فاوا سندیکای صنعت مخابرات ایران و کانون زنجیره ارزش سیلیکان به امضا رسید.