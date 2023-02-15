دوره داوری درجه یک والیبال در زاهدان برگزار شد

احمد معترف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با همکاری این هیئت و هیئت والیبال استان، دوره آموزش داوری درجه یک والیبال در زاهدان برگزار شد.

وی ادامه داد در این دوره آموزشی، ۲۳ نفر آقا و خانم از استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان جنوبی و رضوی، به مدت شش روز از ۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه جاری زیر نظر مسئول کمیته آموزش داوران فدراسیون والیبال، با آخرین و به روزترین قوانین داوری این رشته آشنا شدند.

وی درباره عملکرد هیئت ورزش کارگری استان نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۲ تیم به رویدادهای ورزشی کارگران کشور اعزام شدند.

معترف نیا گفت: امسال، چهار جشنواره فرهنگی ورزشی برای جامعه کار و تولید استان برگزار شده است.

سرپرست هیئت ورزش کارگری استان ادامه داد: تقویم ورزشی این هیئت برای سال آینده تدوین شده که امیدواریم با مشارکت جامعه هدف، شاهد افتخار آفرینی این عزیزان در رویدادهای مختلف باشیم.