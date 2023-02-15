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۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

فرمانده مرزبانی فراجا خبرداد؛

کشف محموله بزرگ شمش طلا در مرزهای استان آذربایجان غربی

کشف محموله بزرگ شمش طلا در مرزهای استان آذربایجان غربی

ارومیه - فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۲۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در مرزهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه چند نفر متجاوز مرزی که قصد قاچاق طلا به داخل کشورمان را دارند، مرزبانان هنگ مرزی سردشت بلافاصله به محل اعزام و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان پس از گذشت چند ساعت از اجرای کشت و کمین در شرایط بسیار بد جوی، موفق به کشف ۲۵ کیلوگرم شمش طلا شدند که در این رابطه ۳ نفر به هویت‌های معلوم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: کارشناسان ارزش شمش‌های کشف شده را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از مرزها و مقابله با قاچاقچیان اولویت مهم مرزبانی کشور بوده و مرزبانان مجاهد و نیروهای مسلح با متخلفان و سودجویان به شدت برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 5710517

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