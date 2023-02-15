کشف محموله بزرگ شمش طلا در مرزهای استان آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه چند نفر متجاوز مرزی که قصد قاچاق طلا به داخل کشورمان را دارند، مرزبانان هنگ مرزی سردشت بلافاصله به محل اعزام و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان پس از گذشت چند ساعت از اجرای کشت و کمین در شرایط بسیار بد جوی، موفق به کشف ۲۵ کیلوگرم شمش طلا شدند که در این رابطه ۳ نفر به هویت‌های معلوم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: کارشناسان ارزش شمش‌های کشف شده را بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از مرزها و مقابله با قاچاقچیان اولویت مهم مرزبانی کشور بوده و مرزبانان مجاهد و نیروهای مسلح با متخلفان و سودجویان به شدت برخورد خواهند کرد.