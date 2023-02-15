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۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۲۴

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان:

شهدای دانش‌آموز مسیر روشنگری را هموارتر کردند

شهدای دانش‌آموز مسیر روشنگری را هموارتر کردند

رودسر- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه شهدای دانش آموز مسیر روشنگری را هموارتر کردند، گفت: خون شهدا قوام و مبنایی برای ادامه تفکر انقلابی و اسلامی در جهان مادی امروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فائزی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای دانش آموز با بیان اینکه برگزاری یادواره‌ها در اشاعه فرهنگ شهادت در نسل جدید بسیار مهم و تأثیرگذار است، اظهار کرد: دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در جبهه‌های جنگ علیه باطل داشته و با خون پاک خود درس ایثار و وفاداری را به همگان شناساندند.

وی با بیان اینکه شهدای دانش‌آموز مسیر روشنگری را هموارتر کردند، افزود: خون شهدا قوام و مبنایی برای ادامه تفکر انقلابی و اسلامی در جهان مادی امروز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: یکی از افتخارات انقلاب ما پیوند ناگسستنی اش با اقشار مختلف مردم به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه برای پیروزی و تدوام انقلاب همه اقشار در میدان‌ها حضور پر رنگ داشتند، اضافه کرد: در غیر این صورت پیروزی انقلاب و حفظ آن غیر ممکن بود.

فائزی با اشاره به اینکه انقلاب ما در ابتدا نیز در مخالفت با سلطه و استکبار و نابرابری‌ها به وجود آمد، تصریح کرد: در مراحل اولیه پیروزی انقلاب نقش دانش آموزان بی بدیل بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: این شور شوقی که در جامعه گسترش پیدا کرده بود بخشی معطوف به دانش آموزان بوده است.

وی ادامه داد: این روح الهی در بدنه دانش آموزی آنچنان جریان پیدا کرده بود کل فضای مدرسه امام، دین، آرمان‌ها و امید به آینده بود.

فائزی با بیان اینکه هر یک از دانش‌آموزان به عنوان یک سرباز آینده ساز کشور هستند، گفت: هر دانش‌آموزی باید در آینده به عنوان یک سرباز در لباس‌های مختلف علمی، پزشکی و مهندسی آینده‌ساز کشور باشند.

کد مطلب 5710558

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