به گزارش خبرنگار مهر، محمد فائزی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای دانش آموز با بیان اینکه برگزاری یادواره‌ها در اشاعه فرهنگ شهادت در نسل جدید بسیار مهم و تأثیرگذار است، اظهار کرد: دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در جبهه‌های جنگ علیه باطل داشته و با خون پاک خود درس ایثار و وفاداری را به همگان شناساندند.

وی با بیان اینکه شهدای دانش‌آموز مسیر روشنگری را هموارتر کردند، افزود: خون شهدا قوام و مبنایی برای ادامه تفکر انقلابی و اسلامی در جهان مادی امروز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: یکی از افتخارات انقلاب ما پیوند ناگسستنی اش با اقشار مختلف مردم به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه برای پیروزی و تدوام انقلاب همه اقشار در میدان‌ها حضور پر رنگ داشتند، اضافه کرد: در غیر این صورت پیروزی انقلاب و حفظ آن غیر ممکن بود.

فائزی با اشاره به اینکه انقلاب ما در ابتدا نیز در مخالفت با سلطه و استکبار و نابرابری‌ها به وجود آمد، تصریح کرد: در مراحل اولیه پیروزی انقلاب نقش دانش آموزان بی بدیل بود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: این شور شوقی که در جامعه گسترش پیدا کرده بود بخشی معطوف به دانش آموزان بوده است.

وی ادامه داد: این روح الهی در بدنه دانش آموزی آنچنان جریان پیدا کرده بود کل فضای مدرسه امام، دین، آرمان‌ها و امید به آینده بود.

فائزی با بیان اینکه هر یک از دانش‌آموزان به عنوان یک سرباز آینده ساز کشور هستند، گفت: هر دانش‌آموزی باید در آینده به عنوان یک سرباز در لباس‌های مختلف علمی، پزشکی و مهندسی آینده‌ساز کشور باشند.