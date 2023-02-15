به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری در دومین نشست با هیأت اندیشه‌ورز جوانان استان با جمعی از جوانان فعال و نخبه استان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی وسیاسی دیدار و بیان کرد؛ این نشست در راستای اجرای منویات مقام معظّم رهبری (مد ظلّه العالی) مبنی بر لزوم توجه به جوانان به عنوان میدان داران اصلی گام دوم انقلاب و همچنین برنامه‌های جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم در استفاده از ظرفیت جوانان متخصص، صاحب نظر و انقلابی به¬منظور سپردن صحنه اجرایی کشور به آنان و استفاده از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های استان البرز برگزار شد.

وی به ظرفیت و پتانسیل جوانان فعال و توانمند در شناسایی مسائل مختلف استان و همچنین ارائه راهکارها برای رفع آن اشاره کردند و افزود: محور نشاط اجتماعی با حضور و فعالیت جوانان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحقق می‌یابد و این شورا به اتکاء همین اعضا فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا مسائل مختلف و حتی نقدهای سازنده را از زبان و نگاه جوانان متخصص با گرایشات فکری مختلف طرح نمایند تا با برنامه ریزی، همراهی و تعامل جوانان فعال خروجی مطلوب و اثربخشی حاصل گردد.

ایشان محور اصلی توسعه بسیاری از کشورها را حضور جوانان عنوان نمود و گفتند: حضور جوانان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی موجب شادابی و نشاط اجتماعی می‌شود و رونق کسب کارهای جدید مرهون تلاش جوانان است.

گفتنی است در این نشست اساسنامه پیشنهادی هیأت مذکور توسط تیم تدوین کننده، قرائت و مورد بحث و تبادل نظر جمعی قرار گرفت که در نتیجه انتقادات و ایرادتی به منظور اصلاح برخی از بندهای آن مطرح شد و در خلال همین نشست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته، برنامه‌های در دست اقدام و پیش بینی شده برای سال آتی در حوزه جوانان، به سوالات و مطالبات مرتبط حاضرین پاسخ داده و آنان را به همکاری و همراهی بیشتر در این زمینه دعوت نمودند. در همین رابطه اعضا حاضر در جلسه به طرح سایر مسائل استان در حوزه‌های مختلف پرداخته و نظرات و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط استان مطرح نمودند.