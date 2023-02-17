شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ١٤٠١

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۷۸۳.۵ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٤ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢.٣ - درصد)، ۶.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٤.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با ٢٤.١ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر" و کم‌ترین تورم فصلی با ٠.٩ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" می‌باشد. در این فصل گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" با تورم ١.٦- درصدی مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۳.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.١ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٣.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٢.٠ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت مواد غذایی" و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٥.٩ درصد افزایش مربوط به گروه " ساخت فلزات پایه" می‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤, ٤ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ٦.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ٧١.٨ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت محصولات غذایی" و کم‌ترین تورم سالانه با ١٣.٨ افزایش درصد مربوط به گروه " ساخت فلزات پایه" است.

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