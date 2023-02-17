فازنخست طرح انتقال آب ازسدکانی سیب به دریاچه ارومیه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعبی آب در سال در فاز نخست، از سد کانی سیب از طریق تونل ۳۶ کیلومتری و کانال روباز ۱۱ کیلومتری با رها سازی آزمایشی آب مازاد بر نیاز حوضه گلاس وارد فاز اجرایی خواهد شد.

طرح انتقال آب از سد کانی سیب شامل ۳ بخش سد کانی سیب، تونل انتقال آب و کانال روباز است که از سال ۹۴ عملیات اجرایی آن آغاز شد و سال ۱۴۰۰ فاز نخست آن به پایان رسید.

در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله آزمایشی رها سازی آب بزودی با حضور رئیس جمهور طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به بهره برداری خواهد رسید.

طرح انتقال آب از سد کانی سیب سالانه ۴۸۰ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه انتقال خواهد داد.