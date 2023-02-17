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۲۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

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فازنخست طرح انتقال آب ازسدکانی سیب به دریاچه ارومیه افتتاح می شود

فازنخست طرح انتقال آب ازسدکانی سیب به دریاچه ارومیه افتتاح می شود

ارومیه - امروز فاز نخست طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به بهره برداری می رسد و آب به سمت این دریاچه رهاسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعبی آب در سال در فاز نخست، از سد کانی سیب از طریق تونل ۳۶ کیلومتری و کانال روباز ۱۱ کیلومتری با رها سازی آزمایشی آب مازاد بر نیاز حوضه گلاس وارد فاز اجرایی خواهد شد.

طرح انتقال آب از سد کانی سیب شامل ۳ بخش سد کانی سیب، تونل انتقال آب و کانال روباز است که از سال ۹۴ عملیات اجرایی آن آغاز شد و سال ۱۴۰۰ فاز نخست آن به پایان رسید.

در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله آزمایشی رها سازی آب بزودی با حضور رئیس جمهور طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به بهره برداری خواهد رسید.

طرح انتقال آب از سد کانی سیب سالانه ۴۸۰ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه ارومیه انتقال خواهد داد.

کد مطلب 5711558

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    نظرات

    • حیران IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
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      پاسخ
      انشاالله که این پایانی بر دروغ های سریالی باشد و آبرویی برای مسئولین دست و پا کند و تصویر چوپان دروغگو را از بین ببرد

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