ادامه امدادرسانی هوایی به مناطق محاصره در برف فریدونشهر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه بیست و هشتم بهمن ماه، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در ارتباط تلفنی با فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان، گفت: کمک‌های به هنگام به مردمی که دچار مشقت شده‌اند؛ کارآمدی و مدیریت نظام را نشان خواهد داد.

وی ضمن قدردانی از هوانیروز اصفهان به سبب امدادرسانی هوایی به روستاییان پشتکوه شهرستان فریدونشهر و نیز مردم گرفتار در برف در استان چهارمحال و بختیاری، افزود: برای ما باعث خرسندی است که هوانیروز اصفهان یاری رسان مردم آسیب دیده است و باید زحماتی که برای آسایش مردم کشیده می‌شود صمیمانه قدردانی می‌کنم.

به گفته منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با پیگیری استاندار اصفهان؛ بالگرد هوایی شینوک از پایگاه چهارم پشتیبانی هوانیروز اصفهان، برای ارسال مواد غذایی و جیره امدادی به روستاییان فریدونشهر به پرواز در آمد.

وی ادامه داد: در این امدادرسانی مقدار دو تن مواد غذایی و جیره امدادی برای انتقال به ۷ روستای پشتکوه فریدونشهر که دچار برف و بهمن شده‌اند ارسال شد.

شیشه فروش عنوان کرد: در هفته گذشته نیز محموله دارو برای روستاییان این منطقه اعزام شده بود.

گفتنی است، تلاش‌های بی وقفه گروه‌های امدادی به منظور کمک به مردم مناطق درگیر برف و کولاک در استان به ویژه در شهرستان فریدونشهر همچنان ادامه دارد.