به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد با اشاره به اینکه توقف پروژه چهاربانده جاده پارس آباد قابل قبول نیست، اظهار کرد: رسیدگی جدی مسئولان برای رفع مشکلات این پروژه جزو مطالبات اصلی مردم این منطقه است.

وی با اشاره به اینکه با گرم شدن هوا پروژه عملیات چهاربانده جاده پارس آباد با شتاب بیشتر انجام شود، خاطرنشان کرد: تعریض و بازسازی این مسیر ضروری و جزو مطالبات عمومی مردم منطقه است چرا که ایمن نبودن این جاده سبب بروز حوادث ناگوار و تصادفات حادثه‌ساز شده و نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با تقدیر استاندار اردبیل به دنبال ارتقای فرودگاه پارس آباد و برقراری پروازهای روزانه این فرودگاه به مقصد تهران تا پایان سال جاری تصریح کرد: مقرر شد با پیگیری استاندار اردبیل مشکلات سوخت گیری این فرودگاه هم برطرف شود که با عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر این خواسته عمومی مردم توسعه را در پارس آباد شاهد خواهیم بود.

باقری بنابی از مردم این شهرستان برای حضور در راهپیمائی ۲۲ بهمن تقدیر کرد و افزود: مردم ولایی و همیشه در صحنه شهرستان پارس آباد در چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور گسترده و حماسی، نقشه‌های دشمنان قسم خورده ایران اسلامی را نقش بر آب کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی پارس آباد اضافه کرد: حضور پرشور و گسترده مردم ولایی و شهید پرور پارس آباد نشان داد که علیرغم همه تنگناها و موانع همواره بر سر عهد و پیمان خود با امام راحل و شهدا هستند و تا پای جان برای بالا بردن پرچم این کشور و تحقق آرمان‌های انقلاب و امام خواهند ایستاد.

امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه خشم و عصبانیت مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده است، تاکید کرد: حجاب و عفاف یکی از ضروریات دین مقدس اسلام و عاملی برای تقویت و تحکیم بنیان خانواده و همچنین باعث وقار مردان و زنان می‌شود.

باقری بنابی دیدار مقام معظم رهبری با مردم تبریز را یادآور شد و بیان کرد: آیت الله خامنه ای در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و با اظهار تعظیم به ملت پر عظمت ایران به علت خلق ۲۲ بهمنِ تاریخی امسال تأکید کردند.

وی با تاکید بر اینکه زلزله خوی، سوریه و ترکیه بی تفاوت نباشیم، ادامه داد: مردم شهرستان پارس آباد تا حد توان به آسیب دیده‌های زلزله کمک کنند.