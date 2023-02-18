پیش بینی تولید ۱۲۰ تُن گوشت ماهی خاویاری در گلستان

اسماعیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته ۸۵ تن گوشت ماهیان پرورشی در گلستان تولید شده که این عدد در سال جاری به ۱۲۰ تن خواهد رسید و بر اساس برنامه مقرر است این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۵۰ تن برسد.

مدیرکل شیلات گلستان افزود: سال گذشته ۸۵ کیلوگرم گوشت ماهی خاویاری و ۱۷۹ کیلوگرم خاویار به کشور روسیه صادر شده که قیمت هر کیلو گوشت حدود سه میلیون ریال و خاویاری حدود ۳۰۰ میلیون ریال است.

جباری گفت: بچه ماهیان خاویاری معمولاً پس از چهار سال قابلیت صید با هدف فروش گوشت را دارا می‌شوند و می‌توان پس از هشت سال از آنها خاویار استحصال کرد.

وی افزود: با توجه با نیاز و تقاضای مردم به استفاده از گوشت ماهی خاویاری به صورت تازه و همچنین وجود مرکز فرآوری گوشت و خاویار در آشوراده بندرترکمن، امکان استفاده بخش خصوصی از خدمات این مرکز برای عمل آوری و فرآوری گوشت و خاویار وجود دارد.