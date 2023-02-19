آمریکا:بلینکن به چین درباره حمایت از روسیه درجنگ اوکراین هشدارداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا برای نخستین بار پس از سرنگونی بالون چینی، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با «وانگ یی» رئیس کمیسیون مرکزی روابط خارجی حزب کمونیست چین دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بلینکن در این دیدار با وانگ یی پیرامون بالون های چین در بیش از ۴۰ کشور در ۵ قاره جهان رایزنی کرد و گفت که حادثه بالون چینی نباید به هیچ وجه تکرار شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که بلینکن به وانگ یی درباره پیامدها و عواقب هرگونه حمایت مادی از روسیه در جنگ اوکراین یا کمک به مسکو برای دور زدن تحریم ها هشدار داده است.

بلنیکن در عین حال بر باز نگاه داشتن کانال ارتباطی بین پکن و واشنگتن تاکید کرد و گفت که آمریکا به دنبال درگیری با چین و یک جنگ سرد جدید نیست.

وانگ یی هم به وزیر خارجه آمریکا گفت که روابط دو کشور پس از نحوه تعامل ایالات متحده با بالون چینی آسیب دیده است.

لازم به ذکر است که به‌دنبال تصمیم واشنگتن مبنی بر سرنگون کردن بالونی که به ادعای پکن بر اثر وزش باد تغییر مسیر داده و وارد حریم هوایی آمریکا شده بود، وزارت خارجه چین اعلام کرد که این تصمیم روابط دو کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

منابع خبری اخیراً از اقدام آمریکا در سرنگونی بالون چینی مقابل سواحل کارولینا خبر دادند. شبکه فاکس نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا این بالون چینی را در مقابل سواحل کارولینا سرنگون کرد و هم اکنون جمع آوری لاشه آن در حال انجام است.

لوید آستین وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که بالون چینی که سرنگون گردید برای اهداف جاسوسی و رصد مراکز راهبردی آمریکا مورد استفاده بود.

آستین افزود: درپی دستورات رئیس جمهور بایدن، یک فروند جنگنده آمریکا با موفقیت این بالون را در ارتفاع بالا سرنگون کرد. این بالون برای رصد مراکز راهبردی موجود در ایالات متحده مورد استفاده بود. رئیس جمهور به شرطی با سرنگونی این بالون موافقت کرد که خطری متوجه شهروندان نشود.

وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که عملیات سرنگونی این پهپاد با هماهنگی و حمایت کامل دولت کانادا انجام گرفت.

وزارت امور خارجه چین از اقدام ایالات متحده آمریکا در سرنگونی بالون متعلق به این کشور ابراز ناخرسندی کرد.

وزیر امور خارجه چین گفت: ما از بکارگیری زور توسط ایالات متحده برای سرنگونی بالونی که برای اهداف هواشناسی و بررسی آب و هوا کاربرد دارد، ناخرسندیم.

وزارت خارجه چین همچنین افزود که پکن حق واکنش به این اقدام آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند.