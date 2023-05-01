آمریکا شناسایی بالون جدید و ناشناس در آسمان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد که به تازگی ارتش ایالات متحده یک بالون بدون سرنشین را در نزدیکی هاوایی شناسایی کرده است. وزارت دفاع آمریکا با این حال گفته است که با وجود شناسایی این بالون، اما در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد و هیچ اقدامی برای مقابله با آن لازم نیست.

سخنگوی وزارت دفاع و اداره هوانوردی فدرال (FAA) شناسایی این بالون را مربوط به ۲۸ آوریل یعنی حدود ۵ روز پیش عنوان کرده و گفته‌اند: «یک بالون بدون سرنشین را در سواحل هاوایی شناسایی و مشاهده کردند که در ارتفاع حدود ۳۶۰۰۰ فوتی شناور بود. مالکیت بالون مشخص نیست، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر مانور یا کنترل آن توسط یک بازیگر خارجی یا متخاصم وجود ندارد.»

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت: «بالون بدون سرنشین مذکور مستقیماً از زیرساخت‌های دفاعی حیاتی یا سایر سایت‌های دولتی ایالات متحده که حساس تلقی می‌شوند عبور نمی‌کند و تهدیدی نظامی یا فیزیکی برای افراد حاضر در زمین ایجاد نمی‌کند.»

وی افزود: «اگرچه این بالون در ارتفاعی پرواز می‌کرد که توسط هوانوردی غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما هیچ تهدیدی برای هوانوردی غیرنظامی بر فراز هاوایی نیز ایجاد نمی‌کرد.»

در ادامه اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا آمده است که «لوید آستین»، وزیر دفاع ایالات متحده، با توصیه به فرماندهان نظامی خود، تشخیص داد که هیچ اقدامی برای مقابله با بالون لازم نیست و افزود: «بالون اکنون خارج از حریم هوایی و آب‌های سرزمینی هاوایی است، اما رهگیری آن ادامه خواهد داشت.»

پیشتر در بهمن ماه سال گذشته، مقامات آمریکایی از شناسایی یک بالون جاسوسی مشکوک چینی خبر داده بودند که بر فراز بخش شمالی آمریکا مشاهده شده است. در آن زمان «پت رایدر»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون در این ارتباط اعلام کرد: «دولت ایالات متحده یک بالون جاسوسی را که در ارتفاع بالا بر فراز قاره ایالات متحده است، شناسایی و ردیابی کرده است.» یک روز بعد از شناسایی این بالون، منابع خبری از اقدام آمریکا در سرنگونی بالون چینی مقابل سواحل کارولینا خبر دادند. شبکه فاکس نیوز هم گزارش داد که ارتش آمریکا این بالون چینی را در مقابل سواحل کارولینا سرنگون کرد و هم اکنون جمع آوری لاشه آن در حال انجام است.

لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در آن زمان مدعی شد که بالون چینی که سرنگون گردید برای اهداف جاسوسی و رصد مراکز راهبردی آمریکا مورد استفاده بود. آستین افزود: «درپی دستورات رئیس جمهور بایدن، یک فروند جنگنده آمریکا با موفقیت این بالون را در ارتفاع بالا سرنگون کرد. این بالون برای رصد مراکز راهبردی موجود در ایالات متحده مورد استفاده بود. رئیس جمهور به شرطی با سرنگونی این بالون موافقت کرد که خطری متوجه شهروندان نشود.» وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که عملیات سرنگونی این پهپاد با هماهنگی و حمایت کامل دولت کانادا انجام گرفت.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در آن زمان گفت که وی سرنگونی این بالون را خواستار شده بود اما آژانس امنیت ملی به وی توصیه کرده بود که تا زمان رسیدن بالون به مکان مناسب منتظر بماند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال از پاسخ به سوالی پیرامون تأثیر سرنگونی این بالون بر روابط با چین خودداری کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز گفته بود که دولت این کشور به موضوع بالون چینی که در حال پرواز بر فراز آمریکا است، رسیدگی خواهد کرد.

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