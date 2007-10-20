پایان شب نشینی موسیقی آذری در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، ارکسترموسیقی ملی در آخرین اجرای خود قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و آذربایجانی را در دو بخش،شب گذشته اجرا کرد.

در بخش اول سه قطعه بی کلام با عنوان"ساوالان" از ساخته های فرهاد فخرالدینی، "رنگ شرقی" اثر موسی معروفی و قطعه محلی ایرانی از منوچهر اسلامی اجرا شدو پس از اجرای قطعاتی از موسیقی بی کلام ، "رشید وطن دوست" خواننده آذری زبان در پی تشویق های بی وقفه حاضرین در سالن تالار وحدت به روی صحنه آمد و قطعات "وطنیم دیر"، "شوق بهار"،"قرنفیل" و "عزیز وطن" به ترتیب از آهنگسازانی چون "سلیمان علی عسگر اف"، "جهانگیر اف" ،"واصف آوی گزل اف" و " توفیق باکی خان اف" را با همراهی نوازنده های ارکستر ملی را خواند.

پس از پایان نخستین بخش از کنسرت موسیقی ارکستر ملی در فرصت کوتاهی که برای استراحت پیش آمد، فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر ملی درخصوص حضور "رشید وطن دوست "خواننده ترک زبان گفت : رشید وطن دوست از خواننده های خوب کشور است که هیچ مسئول و هیچ گروهی تا کنون قدم مثبتی برای معرفی صدای این خواننده برنداشته است و گمان می کنم این اجرا یکی دیگراز موفقیت هایی است که در کارنامه کاری ارکستر ملی به ثبت رسید چراکه اجرای این کنسرت به منظور معرفی صدای وطن دوست خواننده آذری زبان در ایران اجرا شد و باید متذکر شوم که ازکلیت اجرا در این سه شب بسیار راضی هستم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : هنرمندانی مانند وطن دوست که مورد بی توجهی مسئولان فرهنگی قرار گرفته اند در حوزه موسیقی بسیاراست چراکه معتقدم با برخوردهایی که با هنرمندانی از این دست می شود هم در حق این هنرمندان و هم در حق فرهنگ موسیقایی مرم ظلم می شود و چه خوب است مسئولان فرهنگی با یک برنامه ریزی دقیق باید فرصت ارائه آثار این هنرمندان را به طور مستقل در اختیار آنها قرار دهند.

رهبر ارکستر ملی در پایان درباره کیفیت اجرای این ارکستر گفت : از کلیت اجرا در این سه شب خیلی راضی بودم و نکته جالب استقبال مردم ازاین کنسرت به شکل وسیع بود چراکه بخش عمده این کنسرت به زبان ترکی بود و انتظار داشتم که اغلب مخاطبینی که برای دیدن این کنسرت می آیند ترک زبان باشند اما خوشبختانه شاهد بودم که کسانی هم زبان ترکی نمی دانستند به دیدن اجرای ارکسترملی به خوانندگی یک خواننده آذری زبان آمده بودند و همین نکته بیانگر این مطلب است که موسیقی زبان مشترک میان اقوام است به خصوص موسیقی آذری که موسیقی با هویت و شناسنامه دار است که خوشبختانه از جایگاه ویژه ای در موسیقی ایران برخوردار است.

در آغاز بخش دوم قطعات بی کلام "رنگ ژاله" اثر حسین ملاح،"شور و نوا"ساخته شهرام توکلی و "رنگ اپرای کور اوغلی" اثر حاجی بیگ اف اجرا شد و در بخش اجرای موسیقی باکلام قطعه محلی "ساری گلین" با تنظیم علی اکبر قربانی، "آیریلیق" از علی سلیمی ،"آریا" از اپرای کوراغلی و "آریاعسگر" از اپرای آرشین مال آلان به اجرا درآمد.

آخرین قطعه ای که توسط ارکستر ملی اجرا شد سرود "ای ایران" بود که با تشویق های بی امان و همخوانی حاضرین در سالن همراه شد.