علیرضا گلرخ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای روز سه‌شنبه احتمال بارش خفیف و پراکنده پیش بینی می‌شود، اظهار داشت: برای سایر ایام هفته جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش دما و بعضی ساعات افزایش سرعت باد خواهیم داشت.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی گفت: تأمین خوراک مورد نیاز کلنی های زنبور عسل با توجه به روند فصلی افزایش دما فراموش نشود.

وی با تاکید بر ساماندهی و لایروبی مسیل‌ها افزود: تنظیم دما و روشنایی انبارهای سیب زمینی و پیاز و جداسازی غده‌های خراب توصیه می‌شود.

گلرخ ادامه داد: استفاده از کود سرک برای کشت آبی در صورت مساعد بودن شرایط جوی، تسریع در بیمه کشاورزی محصولات، محافظت از تجهیزات آبیاری تحت فشار با توجه به پیش بینی وزش باد شدید از مواردی است که کشاورزان عزیز باید رعایت کنند.