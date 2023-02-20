به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی‌زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی توسعه گلخانه‌ها در اردبیل اظهار کرد: تولید محصولات گلخانه‌ای در استان اردبیل در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تن است که این میزان تولید سال به سال با توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای در حال رشد است.

وی تنوع تولید محصولات صیفی، سبزی و گل رز همراه با محصولات صادراتی متنوع را در مجتمع‌های گلخانه‌ای یادآور شد و تصریح کرد: به ازای هر هکتار توسعه گلخانه، فرصت اشتغال برای هشت تا ۱۰ نفر در استان اردبیل فراهم می‌آید که این اشتغال با احتساب فرصت‌های کارآفرینی غیرمستقیم تا ۲۰ نفر نیز می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه در استان اردبیل یک‌هزار و ۷۰۴ هکتار اراضی برای توسعه گلخانه‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: ۶۰۰ هکتار از این اراضی به سرمایه‌گذاران واگذار شده و مراحل واگذاری سایر بخش‌ها نیز با جدیت در حال پیگیری است.

تقی‌زاده به مشکلات عمده سرمایه‌گذاران در این بخش اشاره کرد و افزود: بالا بودن هزینه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در کنار گران شدن سازه‌های گلخانه‌ای از عمده مشکلات و گرفتاری‌های این حوزه است که انتظار می‌رود با راهکارهای مناسب این هزینه‌ها به حداقل برسد.

وی ضرورت تولید محصولات با توسعه واحدهای سردخانه‌ای، سورتینگ و زنجیره‌های ارزش افزوده را در این زمینه یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما به شدت نیازمند راه‌اندازی پایانه صادراتی با رویکرد محصولات گلخانه‌ای هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: تلاش ما بر این است تا با ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۸ برای محصولات گلخانه‌ای با رویکرد صادرات‌محور حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام دهیم تا حرکت تحولی در این حوزه اتفاق بیفتد.