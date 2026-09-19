توسعه گردشگری روستایی نقشه راه نطنز برای رونق گردشگری است

محمد کیهانی در حاشیه برگزاری جشنواره حرکت و برکت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره که در روستای تاریخی ابیانه برگزار می‌شود، علاوه بر ایجاد فضایی شاد برای مردم و اجرای بازی‌های بومی و محلی، هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کند و آن توسعه گردشگری روستایی و معرفی ظرفیت‌های این مناطق به گردشگران است.

وی افزود: ایران کشوری چهار فصل است و شهرستان نطنز نیز به نوعی یک ایران کوچک محسوب می‌شود؛ چراکه در این شهرستان می‌توان در فاصله حدود نیم ساعت از دل کوهستان کرکس به مناطق کویری رسید و همین تنوع اقلیمی ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران در فصل‌های مختلف سال ایجاد کرده است.

فرماندار نطنز با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان تصریح کرد: نطنز با برخورداری از بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی ثبت‌شده، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است و می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی و روستایی، مقصد گردشگران داخلی و خارجی باشد.

وی ادامه داد: در راستای سیاست‌هایی که استاندار اصفهان برای فرمانداری‌های شهرستان‌ها، به‌ویژه در زمینه توسعه گردشگری و توجه ویژه به روستاها ترسیم کرده است، برگزاری جشنواره‌هایی از این دست می‌تواند به معرفی روستاهای تاریخی نطنز کمک کند. حضور خبرنگاران و گردشگران از نقاط مختلف کشور نیز فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این شهرستان و تبدیل گردشگران به مبلغان این مناطق است.

کیهانی با بیان اینکه کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی برای پذیرش گردشگر دارد، گفت: در برخی کشورها بدون برخورداری از جاذبه‌های متعدد، با تکیه بر یک یا چند اثر خاص توانسته‌اند گردشگران زیادی را جذب کنند، در حالی که ایران و حتی استان اصفهان و شهرستان نطنز ظرفیت‌هایی چندین برابر برای توسعه گردشگری دارند. در همین راستا، علاوه بر اقدامات تبلیغاتی، توجه ویژه‌ای به حوزه میراث فرهنگی و تأمین اعتبارات آن در بودجه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امسال شده و با همراهی نماینده مردم و رایزنی با وزیر مربوطه، اقدامات جدید و مؤثرتری نیز پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط متعدد و دشواری‌هایی که کشور با آن مواجه است و تأثیر آن بر صنعت گردشگری، حضور گردشگران در نطنز نشان می‌دهد ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان همچنان مورد توجه مردم قرار دارد. امیدواریم با استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران، مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود و در نهایت اهداف و نقشه راه ترسیم‌شده از سوی استاندار اصفهان در زمینه توسعه گردشگری محقق شود.