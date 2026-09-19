به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی سومین دوره دوسالانه جایزه ادبی شهید حدادیان، با حضور خانواده شهید امروز در خبرگزاری مهر برگزار میشود.
جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان، رویدادی دوسالانه در حوزه ادبیات داستانی (داستان کوتاه) است که با ابتکار، هزینهکرد و مدیریت مستقل خانواده شهید و در قالب یک «نذر فرهنگی» بنیانگذاری شده است. این جایزه بودجه دولتی یا سازمانی مصوب ندارد و هزینهها و جوایز آن کاملاً مردمی و از سوی خانواده شهید تأمین میشود.
شهید محمدحسین حدادیان، دانشجوی جوان و از نیروهای بسیج بود که در جریان حوادث خیابان پاسداران تهران (کوچه گلستان هفتم) در یکم اسفند ۱۳۹۶ به شهادت رسید.
اهداف و رویکرد جایزه
روایت ادبی و مستند: ثبت داستانی رخدادهای کوچه گلستان هفتم و پرهیز از تحریف تاریخ.
آسیبشناسی فرقهها و خرافات: توجه ویژه به نقد فرقههای ضاله، انحرافات اعتقادی و پیوندهای سیاسی آنها.
کشف استعدادها و ترغیب نویسندگان نوقلم و حرفهای به سمت خلق آثار با بنمایه مقاومت شهری و شهدای امنیت.
انتشار آثار:چاپ آثار برگزیده در قالب مجموعه داستان؛ برای نمونه آثار برگزیده دور نخست در کتابی با عنوان «گلستان هفتم» توسط انتشارات بهنشر منتشر شد.
دورههای برگزارشده
دوره نخست (۱۳۹۹–۱۴۰۰): در اوج شیوع کرونا راهاندازی شد. با وجود شرایط قرنطینه، بیش از ۲۶۰ اثر در دو رده سنی بزرگسال و کودک/نوجوان دریافت کرد.
دوره دوم (۱۴۰۲–۱۴۰۳): تمرکز روی موضوع فرقههای انحرافی و بدعتها در باورهای دینی قرار گرفت. اختتامیه این دوره در مرداد ۱۴۰۳ در باغ کتاب تهران برگزار شد و همزمان از آثار برگزیده دوره اول تجلیل به عمل آمد.
دوره سوم: فراخوان آن در پاییز ۱۴۰۴ در خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی شد. محورهای این دوره عبارتند از: شهادت در گلستان هفتم؛ نقش فرقههای ضاله در همراهی با پروژههای صهیونیستی و امنیتی علیه ایران؛ بخش ویژه پیرامون رخدادها و نبردهای مقاومت.
دبیری این جایزه را خانم مهری غلامپور، از نویسندگان حوزه ادبیات پایداری و نویسنده کتاب «منم یه مادرم»، بر عهده دارد.
این رویداد با وجود استفاده از ظرفیت محافلی چون خانه کتاب یا نهادهای فرهنگی برای نشستها و رونمایی، ساختار تصمیمگیری، تأمین جوایز و سیاستگذاری در اختیار خانواده شهید است. همچنین یکی از معدود جوایز ادبی کشور است که مشخصاً بهصورت تخصصی به حوزه «ادبیات علیه فرقهگرایی و افراطگرایی مذهبی» ورود کرده است.
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