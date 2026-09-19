برداشت برنج از ۲۲۰ هکتار شالیزارهای بهشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت برنج در شالیزارهای زیرپوشش مرکز جهاد کشاورزی دهستان شهدا در شهرستان بهشهر آغاز شده است و کشاورزان با رسیدن محصول به مرحله مناسب، عملیات برداشت را با استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی انجام می‌دهند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح زیرکشت این منطقه اظهار کرد: در مجموع ۲۲۰ هکتار از شالیزارهای تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی دهستان شهدا در فصل جاری به کشت برنج اختصاص یافته است.

سید اسماعیل حسینی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و وضعیت مزارع، متوسط عملکرد این اراضی حدود چهار تن شلتوک در هر هکتار برآورد می‌شود که میزان تولید نهایی پس از پایان عملیات برداشت مشخص خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت زمان مناسب برداشت گفت: برداشت محصول در زمان رسیدگی مطلوب، استفاده اصولی از کمباین و ماشین‌آلات و توجه به توصیه‌های فنی می‌تواند از ریزش دانه، کاهش کیفیت و افزایش ضایعات محصول جلوگیری کند.

حسینی ادامه داد: کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی دهستان شهدا در طول دوره برداشت، وضعیت مزارع را پایش کرده و توصیه‌های لازم درباره برداشت، حمل و نگهداری شلتوک را در اختیار شالیکاران قرار می‌دهند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بر اهمیت حفظ ظرفیت تولید برنج در منطقه تأکید کرد و گفت: افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و حمایت از تولیدکنندگان از جمله محورهای مورد توجه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای تقویت تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.