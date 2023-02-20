به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربوبی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمندسازی بهزیستی کشور در حاشیه دومین مجمع گلریزان خیرین حامی افراد دارای معلولیت به منظور تأمین سبد معیشتی مورد نیاز گروه‌های هدف در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان در شیرخوارگاه تهران از جمع‌آوری ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی به نفع مددجویان زلزله‌زده شهرستان خوی خبر داد.

وی گفت: همزمان با زلزله شهرستان خوی پویش «در انتظار همدلی» در راستای جلب و جذب مشارکت‌های مردمی فعال شد و تاکنون ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری شده است.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمندسازی بهزیستی کشور با بیان اینکه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این اعتبار کمک نقدی و مابقی به صورت غیرنقدی در قالب پوشاک، وسایل گرمایشی، خوراکی، پتو و چادر بوده است، تصریح کرد: خیرین متعهد شدند مبلغ ۶ میلیارد تومان را در قالب طرح بازسازی و احداث واحدهای مسکونی مددجویان زلزله‌زده شهرستان خوی کمک کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اولین گلریزان خیرین حامی افراد دارای معلولیت به منظور تأمین سبد معیشتی مورد نیاز گروه‌های هدف در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان در استان البرز، یادآور شد: طی ۱۰ روز اخیر این دومین گلریزان برای تأمین سبد معیشتی مورد نیاز گروه‌های هدف در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان است که در اولین مجمع، خیرین متعهد شدند مبلغ ۱ میلیارد تومان به بهزیستی کمک کنند.

یادآوری می‌شود؛ خیرین می‌توانند از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سازمان بهزیستی کشور و یا از طریق شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۵۴۱۹۰۱۹۰۵ و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵ و شماره شبا IR۰۵۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۴۵۴۱۹۰۱۹۰۵ به نام مشارکت‌های سازمان بهزیستی کشور نزد بانک مرکزی کمک‌های خود را واریز کنند؛ همچنین با استفاده از کدهای دستوری ۹#*۷*۷۳۳* و ۵#*۵*۷۴۱* و نرم‌افزارهای آپ، سکه، ۷۲۴، ستاره یک، کیپاد، پاس، همراه کارت، تاپ، جیرینگ نیز در این امر خیر مشارکت کنند.