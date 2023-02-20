توزیع گوشت قرمز منجمد با نرخ مصوب در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا تقی زاده افزود: اکنون گوشت گوسفندی و گوساله منجمد با نرخ مصوب ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: این گوشت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان ادارات و برخی واحدهای صنفی منتخب ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود.

تقی زاده با اشاره به اینکه گوشت‌های قرمز منجمد هم تولید داخل و هم وارداتی است، خاطرنشان کرد: توزیع گوشت قرمز منجمد تا زمان عرضه و تقاضای بازار همچنان در استان ادامه دارد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان در پایان عنوان کرد: گوشت‌های منجمد بر اساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی استان و به دنبال روند افزایش قیمت گوشت قرمز گرم در حال توزیع است.