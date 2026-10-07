  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

یک بوستان در قزوین به نام شهید عرفان کشاورز کیا نامگذاری شد

یک بوستان در قزوین به نام شهید عرفان کشاورز کیا نامگذاری شد

قزوین- اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با نامگذاری یکی از بوستان‌های واقع در بلوار پیروزی به نام شهید عرفان کشاورز کیا، یاد این شهید حوزه هوافضا را در فضای شهری ماندگار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین یکی از بوستان‌های واقع در بلوار پیروزی به نام شهید «عرفان کشاورز کیا» از شهدای هوا و فضای کشور نامگذاری خواهد شد.

شهید عرفان کشاورز کیا از پاسداران نخبه حوزه هوافضا و از شهدای راه علم و اقتدار کشور بود که در جنگ رمضان به شهادت رسید. پیش از این نیز در گزارش‌های مربوط به این شهید، از حضور وی در جنگ ۱۲ روزه و جانبازی او در جریان این جنگ یاد شده است.

نامگذاری این بوستان در راستای پاسداشت یاد و نام شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است.

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در جریان تصویب این مصوبه، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تأکید کردند و نامگذاری معابر، بوستان‌ها و فضاهای شهری به نام شهدای والامقام را اقدامی برای انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمت به نسل‌های آینده دانستند.

این بوستان در بلوار پیروزی شهر قزوین قرار دارد و از این پس در نقشه و نامگذاری رسمی فضاهای شهری با نام شهید عرفان کشاورز کیا شناخته خواهد شد.

کد مطلب 6970793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها