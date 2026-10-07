یک بوستان در قزوین به نام شهید عرفان کشاورز کیا نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین یکی از بوستان‌های واقع در بلوار پیروزی به نام شهید «عرفان کشاورز کیا» از شهدای هوا و فضای کشور نامگذاری خواهد شد.

شهید عرفان کشاورز کیا از پاسداران نخبه حوزه هوافضا و از شهدای راه علم و اقتدار کشور بود که در جنگ رمضان به شهادت رسید. پیش از این نیز در گزارش‌های مربوط به این شهید، از حضور وی در جنگ ۱۲ روزه و جانبازی او در جریان این جنگ یاد شده است.

نامگذاری این بوستان در راستای پاسداشت یاد و نام شهدا و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است.

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در جریان تصویب این مصوبه، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تأکید کردند و نامگذاری معابر، بوستان‌ها و فضاهای شهری به نام شهدای والامقام را اقدامی برای انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمت به نسل‌های آینده دانستند.

این بوستان در بلوار پیروزی شهر قزوین قرار دارد و از این پس در نقشه و نامگذاری رسمی فضاهای شهری با نام شهید عرفان کشاورز کیا شناخته خواهد شد.

