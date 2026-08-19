ادای احترام قالیباف به «شهید سلیمانی» و «شهید ابومهدی المهندس»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) و در جریان سفر به عراق، در رأس هیئت پارلمانی ایران، در بدو ورود به فرودگاه بغداد با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با استقبال عدنان فیحان، نایب رئیس مجلس عراق و محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق وارد فرودگاه بغداد شد.

قالیباف پیش از ترک تهران، با اشاره به برنامه‌های سفر هیئت ایرانی به عراق، گفت: در این سفر علاوه بر دیدار با مقامات بلندپایه عراقی، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم چهلمین روز تدفین امام شهیدمان در کربلا حضور خواهم یافت.