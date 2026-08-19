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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

ادای احترام قالیباف به «شهید سلیمانی» و «شهید ابومهدی المهندس»

ادای احترام قالیباف به «شهید سلیمانی» و «شهید ابومهدی المهندس»

رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) و در جریان سفر به عراق، در رأس هیئت پارلمانی ایران، در بدو ورود به فرودگاه بغداد با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به مقام این شهدا ادای احترام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با استقبال عدنان فیحان، نایب رئیس مجلس عراق و محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق وارد فرودگاه بغداد شد.

قالیباف پیش از ترک تهران، با اشاره به برنامه‌های سفر هیئت ایرانی به عراق، گفت: در این سفر علاوه بر دیدار با مقامات بلندپایه عراقی، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم چهلمین روز تدفین امام شهیدمان در کربلا حضور خواهم یافت.

کد مطلب 6921033
زهرا علیدادی

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