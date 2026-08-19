به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ابراهیمی در حاشیه اختتامیه اجلاسیه آموزش‌وپرورش و طرح نظام مسائل که به مدت سه روز در اردبیل برگزار شد، با اشاره به تدابیر امسال وزارت آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: یکی از تدابیری که امسال در وزارت آموزش‌وپرورش اندیشیده شده و وزیر آموزش‌وپرورش، نیز تأکید بسیار ویژه‌ای بر آن دارد، پیگیری مجدانه طرح «فرصت مهر» است. این طرح به معنای آماده‌سازی کل بدنه وزارت آموزش‌وپرورش برای آغاز باقوت سال تحصیلی جدید است.

وی افزود: در همین راستا از طرف دانشگاه فرهنگیان به استان اردبیل آمدیم تا مسائل مختلف مورد نیاز برای پروژه مهر و آماده‌سازی دانشگاه فرهنگیان را در این استان بررسی کنیم.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان با ابراز رضایت از وضعیت موجود تصریح کرد: خوشبختانه بازدیدهای ما نشان می‌دهد که در استان اردبیل، مجموعه استان با هماهنگی و همکاری خوب مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و همچنین مدیرکل نوسازی، اقدامات خوبی در توسعه فضاهای رفاهی دانشگاه فرهنگیان استان، بهسازی کلاس‌های آموزشی و توسعه فضاهای ورزشی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: یک فضای ورزشی بسیار خوب به‌زودی در مجموعه خواهران دانشگاه فرهنگیان استان افتتاح خواهد شد. به نظر من امسال در استان اردبیل، با همتی که رئیس محترم دانشگاه دارد و حمایت‌هایی که از سازمان مرکزی و مدیران کل استان می‌شود، اتفاقات خوبی رخ‌داده که جای تشکر دارد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان هم‌اکنون بیش از ۱۱۰ هزار دانشجو معلم دارد؛ البته نیاز کشور بیشتر از این است، اما با حمایت‌های بسیار خوبی که از سوی مسئولان عالی نظام صورت‌گرفته، سعی شده ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان تا حد امکان توسعه پیدا کند و بتواند نیاز کشور را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه امسال نیز حدود به ۳۰ هزار نفر دانشجو معلم پذیرش می‌شوند، یادآور شد: این پذیرش‌ها هم از طریق کنکور و هم از طریق استعدادهای برتر انجام می‌شود و امیدواریم با تدابیری که اندیشیده شده، سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به این پرسش که خروجی چه تعداد ورودی معلم به آموزش‌وپرورش برای امسال است، گفت: فارغ‌التحصیل‌های ورودی سال ۱۴۰۱ ما حدود بیست و چهار هزار نفر هستند که امسال وارد آموزش‌وپرورش می‌شوند.

وی گفت: ممکن است از برخی ظرفیت‌های دیگر دانشگاه فرهنگیان نیز استفاده شود یعنی دانشجویان سال‌های آخر نیز در حد امکان کمک می‌کنند.