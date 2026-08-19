خودروی سواری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در آزادراه کاشان-اصفهان توقیف شد

عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم گشت نامحسوس پلیس راه استان اصفهان در جریان کنترل و پایش مستمر وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ را که با سرعت سرسامآور ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان به اصفهان در حال تردد بود، شناسایی و متوقف کرد.
وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود: رانندگی با چنین سرعتی در جادههای برونشهری، علاوه بر کاهش شدید فرصت واکنش راننده در مواجهه با خطرات احتمالی، کنترل خودرو را در شرایط اضطراری بهشدت دشوار میکند و میتواند با بروز کوچکترین خطا یا تغییر ناگهانی مسیر، حادثهای جبرانناپذیر و پرخسارت را برای سرنشینان و سایر کاربران جاده رقم بزند.
رییس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: پلیس راه در راستای تامین امنیت کاربران جادهای و کاهش سوانح رانندگی، برخوردی قاطع و قانونی با رانندگان متخلف و مرتکبان تخلفات حادثهساز دارد و به هیچ عنوان با چنین رفتارهای پرخطری که جان شهروندان را به مخاطره میاندازد، مماشات نخواهد کرد.
میرزایی در پایان ضمن هشدار به رانندگان قانونگریز خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت سرعت مجاز و سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی حرکت کنند و از هرگونه شتابزدگی و رفتارهای پرخطر که منجر به ایجاد ناامنی در جادهها میشود، بهطور جدی پرهیز کنند تا شاهد سفری ایمن و بدون حادثه برای هموطنان باشیم.
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