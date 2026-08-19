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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

خودروی سواری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در آزادراه کاشان-اصفهان توقیف شد

خودروی سواری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در آزادراه کاشان-اصفهان توقیف شد

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: خودروی سواری با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در آزادراه کاشان-اصفهان توقیف شد.

عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم گشت نامحسوس پلیس راه استان اصفهان در جریان کنترل و پایش مستمر وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ را که با سرعت سرسام‌آور ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه کاشان به اصفهان در حال تردد بود، شناسایی و متوقف کرد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود: رانندگی با چنین سرعتی در جاده‌های برون‌شهری، علاوه بر کاهش شدید فرصت واکنش راننده در مواجهه با خطرات احتمالی، کنترل خودرو را در شرایط اضطراری به‌شدت دشوار می‌کند و می‌تواند با بروز کوچک‌ترین خطا یا تغییر ناگهانی مسیر، حادثه‌ای جبران‌ناپذیر و پرخسارت را برای سرنشینان و سایر کاربران جاده رقم بزند.

رییس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: پلیس راه در راستای تامین امنیت کاربران جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی، برخوردی قاطع و قانونی با رانندگان متخلف و مرتکبان تخلفات حادثه‌ساز دارد و به هیچ عنوان با چنین رفتارهای پرخطری که جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، مماشات نخواهد کرد.

میرزایی در پایان ضمن هشدار به رانندگان قانون‌گریز خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت سرعت مجاز و سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی حرکت کنند و از هرگونه شتاب‌زدگی و رفتارهای پرخطر که منجر به ایجاد ناامنی در جاده‌ها می‌شود، به‌طور جدی پرهیز کنند تا شاهد سفری ایمن و بدون حادثه برای هموطنان باشیم.

کد مطلب 6921042

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
      پاسخ
      این خودرو تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند خودش با سرعت یک کیلومتر هم حرکت کند مقصر خودرو نیست مقصر راننده است بجای توقیف خودرو باید راننده توقیف شود همانطور که اگر کسی سلاح داشته باشد و امکان خطر برای مردم درست کند اسلحه را توقیف نمی‌کنند فرد مسلح را بازداشت میکنند
    • مسفر IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باید راننده را توقیف کند خودرو چه گناهی دارد دوباره چهل و هشت ساعت دیگه ازاد میشد راننده را توقیف کند اموزش بهش بدند تایکماه بعد ببیتد خوب میشد دیگه ازاین غلطا نمیکند

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