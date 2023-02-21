بازدید سرپرست بانک ملی از خدمات بانکی و ارزی فرودگاه امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نجارزاده در این بازدید که علیرضا ماهیار عضو هیأت عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، بیژن مقدم بیرانوند عضو هیأت عامل و معاون امور شعب و بازاریابی تهران و علیرضا گچ پززاده معاون امور ارزی و بین الملل نیز حضور داشتند، از نزدیک ضمن گفت و گو با کارکنان این شعبه و مسافران، نحوه ارائه خدمات به مسافران فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را بررسی کرد.

سرپرست بانک ملی ایران در این بازدید گفت: با توجه به افزایش میزان سفرها در ایام تعطیلات نوروز و سیاست‌های جدید بانک مرکزی در خصوص ارائه ارز مسافرتی،ضروری است تا با تقویت روند ارائه خدمات شعبه بانک در فرودگاه بین المللی کشور و همچنین استقرار دستگاه‌های خودپرداز(ATM) ارزی بانک ملی، از تراکم مسافران برای دریافت ارز مسافرتی،جلوگیری شود.

وی با تاکید بر تقویت ارائه خدمات الکترونیک گفت: باید در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت گیرد تا مسافران بدون نیاز به مراجعه به باجه‌های بانک ملی ایران، خدمات لازم را دریافت کنند.