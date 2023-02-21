علت درخواست رئیس کمیسیون بهداشت برای ملاقات فوری با رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در این نامه آورده است: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حسب وظیفه ذاتی مترصد تحولات حوزه سلامت و نگران کاستی‌های این بخش بوده است و یافته‌های آن بارها به مبادی ذی ربط دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه و حتی در جلسات حضوری و یا طی مکاتبات به آگاهی جنابعالی رسیده است.

اینک که در پایان فصل بودجه به استقبال سالی می‌رویم که به وضوح روال جاری را موید سلامت و بهداشت عمومی نمی‌بینیم ناگزیر به التجاء به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده تا از این رهگذر دغدغه‌ها بدل به تدابیر چاره‌ساز و امیدآفرین گردد و در طلیعه سال نو ابهام یا تزلزل در تأمین اقلام سلامت و درمان بیماران در سال ۱۴۰۲ از طراوت ایام نکاهد.

بدین منظور از حضور جنابعالی درخواست وقت فوری ملاقات داریم تا در نتیجه این دیدار و تبادل نقطه نظرات بر مسائل حیاتی حوزه سلامت فائق آییم.

در همین حال، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون با حضور مدیران وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بحث پیشگیری در حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد بنابراین نیازمند این هستیم در بودجه‌های سالانه به بحث بهداشت و پیشگیری توجه جدی و ویژه شود.

وی افزود: اعضای کمیسیون در رابطه با کمبودهای دارویی و بودجه پیش بینی شده برای طرح دارویاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انتقادات و نگرانی‌هایی دارند که در نشست روز گذشته با بحث و گفت گوهای صورت گرفته قرار شد پیرو جلسات برگزار شده در مجلس و درخواست از رئیس جمهوری، وزارت بهداشت کمبودهایی دارویی را به گونه‌ای مدیریت کند.