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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۹

در نامه ای به رئیس‌جمهوری مطرح شد؛

علت درخواست رئیس کمیسیون بهداشت برای ملاقات فوری با رئیسی

علت درخواست رئیس کمیسیون بهداشت برای ملاقات فوری با رئیسی

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه ای به رئیس جمهوری، خواستار ملاقات فوری شد تا پیرامون اوضاع نامناسب بودجه سلامت در سال آینده، توضیحاتی ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در این نامه آورده است: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حسب وظیفه ذاتی مترصد تحولات حوزه سلامت و نگران کاستی‌های این بخش بوده است و یافته‌های آن بارها به مبادی ذی ربط دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه و حتی در جلسات حضوری و یا طی مکاتبات به آگاهی جنابعالی رسیده است.

اینک که در پایان فصل بودجه به استقبال سالی می‌رویم که به وضوح روال جاری را موید سلامت و بهداشت عمومی نمی‌بینیم ناگزیر به التجاء به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده تا از این رهگذر دغدغه‌ها بدل به تدابیر چاره‌ساز و امیدآفرین گردد و در طلیعه سال نو ابهام یا تزلزل در تأمین اقلام سلامت و درمان بیماران در سال ۱۴۰۲ از طراوت ایام نکاهد.

بدین منظور از حضور جنابعالی درخواست وقت فوری ملاقات داریم تا در نتیجه این دیدار و تبادل نقطه نظرات بر مسائل حیاتی حوزه سلامت فائق آییم.

در همین حال، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون با حضور مدیران وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بحث پیشگیری در حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد بنابراین نیازمند این هستیم در بودجه‌های سالانه به بحث بهداشت و پیشگیری توجه جدی و ویژه شود.

وی افزود: اعضای کمیسیون در رابطه با کمبودهای دارویی و بودجه پیش بینی شده برای طرح دارویاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انتقادات و نگرانی‌هایی دارند که در نشست روز گذشته با بحث و گفت گوهای صورت گرفته قرار شد پیرو جلسات برگزار شده در مجلس و درخواست از رئیس جمهوری، وزارت بهداشت کمبودهایی دارویی را به گونه‌ای مدیریت کند.

کد مطلب 5714243
حبیب احسنی پور

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