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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۳۸

آیت الله اعرافی:

روحانیت و حوزه علمیه پیشگام عرصه‌های خطر هستند

روحانیت و حوزه علمیه پیشگام عرصه‌های خطر هستند

قم- مدیر حوزه‌های علمیه گفت: فقط در طبقه روحانیت بیش از ۴ هزار شهید داریم و این نسبت بالا را افتخار می‌دانیم و برای روحانیت و حوزه علمیه وظیفه می‌دانیم که پیشگام عرصه‌های خطر باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در آئین رونمایی از کتاب «فرهنگ‌نامه شهدای روحانی»، جدیدترین اثر منتشر شده «مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه»، تألیف آقای ساعد نیکبخت و جمعی از روحانیون رزمنده که حاوی تصاویر و زندگی‌نامه نزدیک به ۴٠٠٠ شهید روحانی و چهل هزار ریز داده اطلاعاتی است که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه برگزار شد با تبریک اعیاد رجبیه و با تقدیر مجدد از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: باید سر تعظیم فرود بیاوریم که مردم گران‌قدر ایران با وجود ده‌ها سختی و چالشی که با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند در یک نقطه عطف تاریخی به اقتضای ایرانی، اسلامی و انقلابی خود عمل کردند و با حضورشان پیام‌های زیادی برای جهانیان اعم از دوست و دشمن تولید کردند و امیدواریم مسئولان نیز قدردان این ملت باشند و بیش از این تلاش کنند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران روحانیت گفت: از همه نویسندگان، محققان و فعالانی که در گرامیداشت نام و یاد شهدا، پاسداری از معارف اسلام و دفاع از ارزش‌های اسلام تلاش می‌کنند تشکر می‌کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه ادامه داد: از کسانی که در تولید این کتاب نقش داشتند تا برای اولین بار اثری جامع کامل از شهدای روحانیت تولید شود قدردانی می‌‎کنیم.

وی اضافه کرد: در کتاب شهدا الفضیلة از علامه امینی و متمم‌هایی که از آن وجود دارد حدود ۵۰۰ شهید روحانی بعد از عصر غیبت جمع‌آوری شده است، اما بعد از انقلاب اسلامی شاهد درخشش گفتمانی نو و بازگشت به گفتمان ایثار و شهادت هستیم.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه این عصر اگر چه همراه با سختی‌ها و مشقت‌ها بوده، اما افتخارات فراوانی آفریده است، افزود: یکی از سرمایه‌های آن روحیه شجاعت و ایثار در راه خدا، ایران، اسلام و امت اسلام است. برای اولین بار است که می‌بینیم که به صورت گسترده شهدای گران‌قدری برای ایران و اسلام تقدیم کرده‌ایم.

وی بیان کرد: فقط در طبقه روحانیت بیش از چهار هزار شهید داریم که نسبت به سایر طبقات اجتماعی عدد بالایی است. این نسبت بالا را افتخار می‌دانیم و برای روحانیت و حوزه علمیه وظیفه می‌دانیم که پیشگام عرصه‌های خطر باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ملت ما نسبت به قرن‌های گذشته صحنه‌های فوق‌العاده‌ای را در ایثار و فداکاری به وجود آورده است. به فضل الهی این فرهنگ مجاهدت در راه خدا در انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی در دفاع مقدس و سپس در عرصه ایران جهان گسترش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه این کتاب برگ زرینی از این مجموعه ایثار و شهادت است، یادآور شد: از نکات جالب در تاریخ شهدا حوزه و روحانیت جامعیت این کاروان است برای مثال در این چهار هزار شهید از طلبه سال اول تا بزرگ‌ترین مراجع و مجتهدان را داریم که این طیف گسترده در زمینه علمی و سنی کم سابقه است.

آیت الله اعرافی در رابطه با سایر ویژگی‌های جامعه شهدای روحانیت گفت: شهدای روحانی هم از داخل کشور و هم خارج کشور هستند و بیش از ۲۰ ملیت مختلف هستند، در این مجموعه از مذاهب گوناگون شهید وجود دارد، شهدای بانوان طلبه داریم همچنین شهدای روحانی با نقش‌های مختلف مانند مبلغ، سرباز و فرمانده داریم.

وی ادامه داد: ما در قابل این شهدا وظایف گوناگونی داریم از جمله اینکه آثار شهدا رنگ و بوی شهدا دارد و باید در حوزه علمیه و دانشگاه از امتیاز برخوردار باشد و در نظام علمی و تحقیقی آموزش مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه در قبال خانواده‌ها و بازماندگان شهدا مسئولیت داریم، افزود: بازخوانی وصیت‌نامه شهدا، گفتمان سازی راه و پیام شهدا و احیای فرهنگ شهادت و ایثار از دیگر وظایف ما نسبت به شهدا است.

کد مطلب 5714248

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