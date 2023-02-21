به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در آئین رونمایی از کتاب «فرهنگ‌نامه شهدای روحانی»، جدیدترین اثر منتشر شده «مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه»، تألیف آقای ساعد نیکبخت و جمعی از روحانیون رزمنده که حاوی تصاویر و زندگی‌نامه نزدیک به ۴٠٠٠ شهید روحانی و چهل هزار ریز داده اطلاعاتی است که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه برگزار شد با تبریک اعیاد رجبیه و با تقدیر مجدد از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: باید سر تعظیم فرود بیاوریم که مردم گران‌قدر ایران با وجود ده‌ها سختی و چالشی که با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند در یک نقطه عطف تاریخی به اقتضای ایرانی، اسلامی و انقلابی خود عمل کردند و با حضورشان پیام‌های زیادی برای جهانیان اعم از دوست و دشمن تولید کردند و امیدواریم مسئولان نیز قدردان این ملت باشند و بیش از این تلاش کنند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران روحانیت گفت: از همه نویسندگان، محققان و فعالانی که در گرامیداشت نام و یاد شهدا، پاسداری از معارف اسلام و دفاع از ارزش‌های اسلام تلاش می‌کنند تشکر می‌کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه ادامه داد: از کسانی که در تولید این کتاب نقش داشتند تا برای اولین بار اثری جامع کامل از شهدای روحانیت تولید شود قدردانی می‌‎کنیم.

وی اضافه کرد: در کتاب شهدا الفضیلة از علامه امینی و متمم‌هایی که از آن وجود دارد حدود ۵۰۰ شهید روحانی بعد از عصر غیبت جمع‌آوری شده است، اما بعد از انقلاب اسلامی شاهد درخشش گفتمانی نو و بازگشت به گفتمان ایثار و شهادت هستیم.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه این عصر اگر چه همراه با سختی‌ها و مشقت‌ها بوده، اما افتخارات فراوانی آفریده است، افزود: یکی از سرمایه‌های آن روحیه شجاعت و ایثار در راه خدا، ایران، اسلام و امت اسلام است. برای اولین بار است که می‌بینیم که به صورت گسترده شهدای گران‌قدری برای ایران و اسلام تقدیم کرده‌ایم.

وی بیان کرد: فقط در طبقه روحانیت بیش از چهار هزار شهید داریم که نسبت به سایر طبقات اجتماعی عدد بالایی است. این نسبت بالا را افتخار می‌دانیم و برای روحانیت و حوزه علمیه وظیفه می‌دانیم که پیشگام عرصه‌های خطر باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ملت ما نسبت به قرن‌های گذشته صحنه‌های فوق‌العاده‌ای را در ایثار و فداکاری به وجود آورده است. به فضل الهی این فرهنگ مجاهدت در راه خدا در انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی در دفاع مقدس و سپس در عرصه ایران جهان گسترش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه این کتاب برگ زرینی از این مجموعه ایثار و شهادت است، یادآور شد: از نکات جالب در تاریخ شهدا حوزه و روحانیت جامعیت این کاروان است برای مثال در این چهار هزار شهید از طلبه سال اول تا بزرگ‌ترین مراجع و مجتهدان را داریم که این طیف گسترده در زمینه علمی و سنی کم سابقه است.

آیت الله اعرافی در رابطه با سایر ویژگی‌های جامعه شهدای روحانیت گفت: شهدای روحانی هم از داخل کشور و هم خارج کشور هستند و بیش از ۲۰ ملیت مختلف هستند، در این مجموعه از مذاهب گوناگون شهید وجود دارد، شهدای بانوان طلبه داریم همچنین شهدای روحانی با نقش‌های مختلف مانند مبلغ، سرباز و فرمانده داریم.

وی ادامه داد: ما در قابل این شهدا وظایف گوناگونی داریم از جمله اینکه آثار شهدا رنگ و بوی شهدا دارد و باید در حوزه علمیه و دانشگاه از امتیاز برخوردار باشد و در نظام علمی و تحقیقی آموزش مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه در قبال خانواده‌ها و بازماندگان شهدا مسئولیت داریم، افزود: بازخوانی وصیت‌نامه شهدا، گفتمان سازی راه و پیام شهدا و احیای فرهنگ شهادت و ایثار از دیگر وظایف ما نسبت به شهدا است.