۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۰۲

با حضور معاون قوه قضائیه؛

ساختمان جدید پزشکی قانونی گلستان افتتاح شد

گرگان- ساختمان جدید پزشکی قانونی گلستان با حضور معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان‌ پزشکی قانونی کشور در سایت اداری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید پزشکی قانونی گلستان صبح امروز (سه شنبه) با حضور معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان‌پزشکی قانونی کشور و جمعی از مدیران گلستان در سایت اداری استانداری واقع در غرب گرگان افتتاح شد.

این ساختمان با هزار و ۷۰۰ متر زیربنا با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان و در سه طبقه تکمیل و تجهیز شد.

علاوه بر بخش اداری، مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان گرگان هم به ساختمان جدید در سایت اداری استان واقع در ضلع غربی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان منتقل می‌شود.

ساختمان فعلی مرکز معاینات گرگان در امامزاده عبدالله گرگان قرار دارد که به علت کمبود فضا، امکان پاسخگویی مناسب به مراجعان فراهم نیست.

شرکت در جلسه شورای قضائی و همایش رؤسا و دادستان‌های استان از دیگر برنامه‌های سفر معاون اول قوه قضائیه به گلستان است.

