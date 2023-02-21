در فقدان استاد مهربانی که با نارضایتی از این دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر روز سه شنبه دوم اسفند با انتشار متنی نسبت به درگذشت حسن ناهید هنرمند فقید عرصه نی نوازی ابراز همدردی کرده و از وی به عنوان یکی از بهترین معلمان خود یاد کرد.

در متن منتشر شده از سوی علی رهبری آمده است:

«از شنیدن خبر فوت استاد حسن ناهید بسیار غمگین شدم. استاد حسن ناهید علاوه بر اینکه ۲ سال معلم نی بنده بودند، سه سال هم در دوران ریاست من در هنرستان عالی موسیقی ملی بهترین شاگردان را تربیت کردند. استاد ناهید هم مانند دهلوی ها و استادان دیگر با رضایت فراوان زحمت کشیدند اما با نارضایتی بی حد زندگی کردند و از دنیا رفتند. (گلایه ها و دردهایشان در فضای مجازی موجود است.)

خبر درگذشت ایشان و مراسم خاکسپاریشان را تمام رسانه ها منتشر کرده و تابوتشان را هم عده زیادی حمل کردند. این سرنوشت اکثر موسیقی دان‌ها در ایران بوده و هست که باید حتما فوت کنند تا صدها نفر از آنها یاد کنند و برایشان عزاداری کنند.

استاد حسن ناهید یک معلم واقعی بود، معلمی بسیار هنرمند، خوش رو، عالی و مهربان؛ و من به خوبی یادم هست که طی دوران دانشجویی ام در هنرستان عالی موسیقی ملی به پیشنهاد استادم حسین دهلوی جهت آشنایی بیشتر با سازهای ایرانی ۲ سال نزد استاد اسماعیلی تمبک و در کنار آن ۲ سال هم نزد استاد ناهید ساز نی را فراگرفتم. جالب آن که همراه با استاد ناهید که در آن زمان معلم بسیار جوان با ادب و خوش پوشی بودند و شاید بیست و چند سالی هم بیشتر سن نداشتند علاقه زیادی به ساز نی پیدا کرده بودم.

در سه سالی هم که قبل از پیروزی انقلاب، ریس هنرستانهای موسیقی بودم در کنار ایشان شاهد تربیت شدن نی نوازان فراوانی بودم.

درگذشت ایشان را به دوستداران موسیقی مخصوصا موسیقی سنتی ایران تسلیت می گویم. روحشان شاد.»