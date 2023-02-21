  1. استانها
  2. البرز
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۷

فرمانده انتظامی البرز:

عاملان شهادت مامور پلیس البرز دستگیر شدند

عاملان شهادت مامور پلیس البرز دستگیر شدند

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری عاملان شهادت یکی از ماموران پلیس شهرستان چهارباغ در درگیری مسلحانه با فروشندگان مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند اظهار کرد: شب گذشته «محمد مهدی وکیلی» از مأموران پلیس شهرستان چهارباغ در درگیری مسلحانه با فروشندگان مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی اضافه کرد: این مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ در عملیات تعقیب و گریز فروشندگان مواد مخدر در سطح این شهرستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

هداوند گفت: همچنین سه نفر دیگر از مرتبطان فروش مواد مخدر در این عملیات دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی البرز اعلام کرد: اخبار تکمیلی متعاقباً به عرض ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.

عاملان شهادت مامور پلیس البرز دستگیر شدند

کد مطلب 5714269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه