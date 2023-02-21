عاملان شهادت مامور پلیس البرز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند اظهار کرد: شب گذشته «محمد مهدی وکیلی» از مأموران پلیس شهرستان چهارباغ در درگیری مسلحانه با فروشندگان مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی اضافه کرد: این مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ در عملیات تعقیب و گریز فروشندگان مواد مخدر در سطح این شهرستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

هداوند گفت: همچنین سه نفر دیگر از مرتبطان فروش مواد مخدر در این عملیات دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی البرز اعلام کرد: اخبار تکمیلی متعاقباً به عرض ملت شریف ایران اعلام خواهد شد.