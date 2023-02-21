‌حفظ وحدت و مقابله با توطئه دشمن مسئله مهم جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم روشن ضمیر در جمع علمای اهل سنت پاکستان که برای بازدید از دانشگاه رضوی در این مجموعه علمی فرهنگی حضور یافته بودند، به معرفی دانشگاه و پیشینه آن و فعالیت‌ها و دستاوردهای آن پرداخت.

معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در ادامه به مسئله وحدت در بین مسلمین اشاره کرد و گفت: حفظ وحدت و مقابله با توطئه‌ها و نفوذ دشمن مسئله امروز جهان اسلام است.

وی ایران و پاکستان را دو ملت نزدیک به هم با تعلقات خاص دانست و از مقاومت آنها در مقابل دشمنان سخن گفت و پاکستان را در مبارزه با استعمار و استکبار در شمار کشورهای پیشتاز خواند.

حجت الاسلام والمسلمین روشن ضمیر در پایان ضمن تقدیر از حضور علمای اهل سنت پاکستان در این مجموعه علمی فرهنگی منتسب به امام رضا (ع) و آرزوی توفیق در نشر معارف اسلام، کتاب ارزش‌های انسانی در سیره و سخن رضوی، تدوین دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چهار زبان فرانسه، انگلیسی، عربی و فارسی را به آنها اهدا کرد.