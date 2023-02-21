  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

‌حفظ وحدت و مقابله با توطئه دشمن مسئله مهم جهان اسلام است

‌حفظ وحدت و مقابله با توطئه دشمن مسئله مهم جهان اسلام است

مشهد- معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی، حفظ وحدت بین مسلمانان و مقابله با توطئه‌ها و نفوذ دشمن را مسئله مهم و قابل توجه جهان اسلام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم روشن ضمیر در جمع علمای اهل سنت پاکستان که برای بازدید از دانشگاه رضوی در این مجموعه علمی فرهنگی حضور یافته بودند، به معرفی دانشگاه و پیشینه آن و فعالیت‌ها و دستاوردهای آن پرداخت.

معاون پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در ادامه به مسئله وحدت در بین مسلمین اشاره کرد و گفت: حفظ وحدت و مقابله با توطئه‌ها و نفوذ دشمن مسئله امروز جهان اسلام است.

وی ایران و پاکستان را دو ملت نزدیک به هم با تعلقات خاص دانست و از مقاومت آنها در مقابل دشمنان سخن گفت و پاکستان را در مبارزه با استعمار و استکبار در شمار کشورهای پیشتاز خواند.

حجت الاسلام والمسلمین روشن ضمیر در پایان ضمن تقدیر از حضور علمای اهل سنت پاکستان در این مجموعه علمی فرهنگی منتسب به امام رضا (ع) و آرزوی توفیق در نشر معارف اسلام، کتاب ارزش‌های انسانی در سیره و سخن رضوی، تدوین دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چهار زبان فرانسه، انگلیسی، عربی و فارسی را به آنها اهدا کرد.

کد مطلب 5714341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها