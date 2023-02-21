  1. جامعه
  2. شهری
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵

پس از ۲ ساعت تاخیر؛

جلسه شورای شهر تهران تعطیل شد/اعضا در جلسه حاضر نشدند +فیلم

جلسه شورای شهر تهران تعطیل شد/اعضا در جلسه حاضر نشدند +فیلم

رئیس شورای شهر تهران گفت: به دلیل عدم حضور اعضای شورای شهر در جلسه علنی شورا این جلسه تشکیل نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۲ ساعت از زمان برگزاری جلسه شورای شهر تهران با اعلام مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لغو شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: اعضای شورای شهر از دیروز تا پایان شب در حال بررسی اصل ردیف‌های بودجه بودند.

وی ادامه داد: اعضای شورای شهر اعلام کردند امکان اینکه امروز ردیف را در شورا بررسی کنند ندارند در بعد از ظهر امروز نیز جلسه هم اندیشی برای بررسی ردیف‌های بودجه برگزار خواهد شد.

چمران گفت: اعضای شورای شهر در رابطه با این موضوع نظرات خود را اعلام خواهند کرد و بررسی بودجه یکشنبه هفته آینده موکول خواهد شد.

کد مطلب 5714348
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها