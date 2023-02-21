جلسه شورای شهر تهران تعطیل شد/اعضا در جلسه حاضر نشدند +فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود ۲ ساعت از زمان برگزاری جلسه شورای شهر تهران با اعلام مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لغو شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: اعضای شورای شهر از دیروز تا پایان شب در حال بررسی اصل ردیف‌های بودجه بودند.

وی ادامه داد: اعضای شورای شهر اعلام کردند امکان اینکه امروز ردیف را در شورا بررسی کنند ندارند در بعد از ظهر امروز نیز جلسه هم اندیشی برای بررسی ردیف‌های بودجه برگزار خواهد شد.

چمران گفت: اعضای شورای شهر در رابطه با این موضوع نظرات خود را اعلام خواهند کرد و بررسی بودجه یکشنبه هفته آینده موکول خواهد شد.