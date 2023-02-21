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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۲۶

قادری به مهر خبر داد؛

فردا «مخبر» به مجلس می‌آید/ بررسی علت نوسانات نرخ ارز

فردا «مخبر» به مجلس می‌آید/ بررسی علت نوسانات نرخ ارز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: فردا معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای توضیح درباره نوسانات نرخ ارز در مجلس حضور می‌یابند.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را برای کنترل نرخ ارز مطرح کردند و هیچ یک از دولتمردان در این جلسه حضور نداشتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قرار است فردا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حضور پیدا کنند تا در جلسه‌ای غیرعلنی درباره نوسانات قیمت ارز و راهکارهای کنترل بازار ارز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

کد مطلب 5714457
زهرا علیدادی

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