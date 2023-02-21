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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۴۲

رئیس سازمان آتش نشانی گرگان:

سقوط به چاهک آسانسور در گرگان جان کارگر ساختمانی را گرفت

سقوط به چاهک آسانسور در گرگان جان کارگر ساختمانی را گرفت

گرگان- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از فوت کارگر جوان بعد از سقوط به درون چاهک آسانسور ساختمان نیمه کاره خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: یک کارگر ساختمانی در شهرک سپاه گرگان روز گذشته (دوشنبه) به دلیل از دست تعادل خود به چاهک آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان افزود: این جوان در ساختمان نیمه کاره (مسجد) مشغول به کار بود که از طبقات بالا به دلیل نامعلومی تعادل خود را از دست داد.

وی بیان کرد: تیم عملیاتی با تجهیزات مخصوص پیکر بی جان وی را خارج کرده و تحویل عوامل انتظامی دادند.

صفری با اشاره به حوادث بالای ساختمانی در گرگان، از کارگران و کارفرمایان خواست تا اصول ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 5714469

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