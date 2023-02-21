سقوط به چاهک آسانسور در گرگان جان کارگر ساختمانی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: یک کارگر ساختمانی در شهرک سپاه گرگان روز گذشته (دوشنبه) به دلیل از دست تعادل خود به چاهک آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان افزود: این جوان در ساختمان نیمه کاره (مسجد) مشغول به کار بود که از طبقات بالا به دلیل نامعلومی تعادل خود را از دست داد.

وی بیان کرد: تیم عملیاتی با تجهیزات مخصوص پیکر بی جان وی را خارج کرده و تحویل عوامل انتظامی دادند.

صفری با اشاره به حوادث بالای ساختمانی در گرگان، از کارگران و کارفرمایان خواست تا اصول ایمنی را رعایت کنند.