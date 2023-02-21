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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۳۲

مدیرکل مدیریت بحران اردبیل:

آماده باش ستاد مدیریت بحران اردبیل در برابر وقوع زلزله

آماده باش ستاد مدیریت بحران اردبیل در برابر وقوع زلزله

اردبیل- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت: ستاد مدیریت بحران استانداری اردبیل با توجه به وقوع هفت مورد زلزله در شهرستان مشگین‌شهر در آماده‌باش کامل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمتی پیش از ظهر سه‌شنبه در بازدید از شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران استانداری اردبیل با توجه به وقوع هفت مورد زلزله در شهرستان مشگین‌شهر در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی بیان کرد: از شب گذشته تا صبح امروز ۷ زمین‌لرزه پی در پی، شهرستان مشگین شهر استان اردبیل را لرزانده است که بزرگترین آن‌ها ۳.۲ ریشتر و کوچک‌ترین ۲.۵ ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با بیان اینکه خوشبختانه خسارتی از مشگین شهر اعلام نشده است، ادامه داد: هرچند این زمین‌لرزه‌ها با قدرت پایین‌تری هستند، اما وقوع پی در پی آن باعث بروز برخی نگرانی‌ها در میان خانواده‌ها و ساکنین این شهرستان شده است.

خدمتی نبود آموزش را یکی از مؤلفه‌های اصلی در مدیریت بحران دانست و گفت: بیشتر تلفاتی که در مخاطرات طبیعی شاهد هستیم، ناشی از نبود آموزش است به همین دلیل آموزش اولویت اصلی در مدیریت بحران محسوب شده و با آموزش نیروهای محلی می‌توان حتی از میزان خسارت ناشی از مخاطرات را نیز کاهش داد.

کد مطلب 5714477

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