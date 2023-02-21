آماده باش ستاد مدیریت بحران اردبیل در برابر وقوع زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمتی پیش از ظهر سه‌شنبه در بازدید از شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران استانداری اردبیل با توجه به وقوع هفت مورد زلزله در شهرستان مشگین‌شهر در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی بیان کرد: از شب گذشته تا صبح امروز ۷ زمین‌لرزه پی در پی، شهرستان مشگین شهر استان اردبیل را لرزانده است که بزرگترین آن‌ها ۳.۲ ریشتر و کوچک‌ترین ۲.۵ ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با بیان اینکه خوشبختانه خسارتی از مشگین شهر اعلام نشده است، ادامه داد: هرچند این زمین‌لرزه‌ها با قدرت پایین‌تری هستند، اما وقوع پی در پی آن باعث بروز برخی نگرانی‌ها در میان خانواده‌ها و ساکنین این شهرستان شده است.

خدمتی نبود آموزش را یکی از مؤلفه‌های اصلی در مدیریت بحران دانست و گفت: بیشتر تلفاتی که در مخاطرات طبیعی شاهد هستیم، ناشی از نبود آموزش است به همین دلیل آموزش اولویت اصلی در مدیریت بحران محسوب شده و با آموزش نیروهای محلی می‌توان حتی از میزان خسارت ناشی از مخاطرات را نیز کاهش داد.