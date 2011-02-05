خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: مفهوم بحران با آغاز آن شروع و با تأثیر به معنی آثار یک بحران پایان می‌یابد. تمامی بحرانها در یک یا چند سطح پیامدهایی دارند.

برای توضیح روابط میان بازیگران متخاصم، نظام غالب سیاست بین الملل و در معنایی وسیعتر نظام جهانی، وظیفه یک نظریه بحران در این حوزه توصیف و توضیح میراث بحرانهاست.

بحرانها انواعی دارند. بسته به اینکه ازلحاظ موضوع به بحرانها نگاه کنیم یا از لحاظ علت وجودی آن را بنگریم انواع گوناگونی را می‌توان برای آن برشمرد.

یک بحران می‌تواند ذهن و رفتار نخبگان تصمیم‌ساز را هدف قرار دهد و بحرانی دیگر ریز بدنه‌های یک نظام را مورد هجمه قرار دهد. به اعتبار موضوع، بحرانها در اشکال مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ظهور می‌یابند.

مسأله اصلی که در مطالعات بحرانها با آن مواجه هستیم بحث مدیریت آنهاست. به هر حال در جوامع با تنوع و گوناگونی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... رقابت قدرتها در صحنه بین المللی برای کسب نفوذ و منابع بیشتر "وقوع بحران" امری اجتناب ناپذیر است.

چگونه برخورد با بحران مسئله‌ای است که جای تأمل جدی دارد. این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالات است. بررسی گامهای فرایند مدیریت بحران در سازمان اثر غلامرضا معمارزاده و مهرزاد سرفرازی و حلقه مفقوده اعتماد در مدیریت بحران به قلم حسین وظیفه دوست و کیاندخت میر حسینی از جمله موضوعاتی هستند که در این پژوهشنامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بحران بین المللی، ابعاد و مؤلفه‌ها نوشته عبدالحسین ضمیری و رضا نصیری حامد، مدیریت بحران در دانشگاه‌ها به قلم هادی رزاقی، مدیریت بحران اثر لیلا سعیدی و محسن یاراحمدی و مدیریت بحران و برنامه‌ریزی بری تداوم کار با ترجمه فاطمه توحیدی سایر مقالات این پژوهشنامه به شمار می‌روند.