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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۵۰

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان:

بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ۴۲۰ واحد مسکونی در خوی می‌سازد

بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ۴۲۰ واحد مسکونی در خوی می‌سازد

تبریز-معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: این استان به عنوان استان معین بازسازی در زلزله خوی، ۴۲۰ واحد مسکونی در شهر «فیرورق» این شهرستان می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رادبه، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون آواربرداری ۱۴۴ واحد از خانه‌های تخریب شده در شهر فیرورق به اتمام رسیده است، افزود: از ۲ هفته پیش، ۲۴ نفر از نیروهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با ۲۵ دستگاه ماشین آلات سنگین در این شهر حضور یافته و کار آواربرداری را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن آذربایجان شرقی علاوه بر ساخت واحدهای مذکور، تعمیر ۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از زلزله خوی در این شهر را نیز برعهده دارد، اظهار کرد: عملیات آواربرداری در این شهر تا ۲۵ اسفند به اتمام می‌رسد و همه واحدهای نیاز به تعمیر، تعمیر و تحویل مردم زلزله زده منطقه می‌شود.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: پرونده ۲۵۰ واحد از ۴۲۰ واحد مسکونی تخریب شده در شهر فیرورق برای صدور پروانه و نقشه کشی به شهرداری ارسال شده است.

رادبه، ادامه داد: ساخت مسکن برای محرومان و نیازمندان و آسیب دیدگان بلایای طبیعی از وظایف بنیاد مسکن بوده و این بنیاد تلاش می‌کند تا بخشی از محرومیت‌ها و عقب ماندگی‌ها را جبران و به آسیب دیدگان حوادث طبیعی خدمات ارائه کند.

کد مطلب 5714551

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