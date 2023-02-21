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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۳۵

وزیر کشور خبر داد؛

رشد چهار برابری صادرات و واردات در مرز ریمدان

رشد چهار برابری صادرات و واردات در مرز ریمدان

چابهار- وزیر کشور گفت: تجارت در مرز ریمدان رونق خوبی یافته به طوری که میزان عبور و مرورها و همچنین صادرات و واردات در این مرز به چهار برابر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مرز ریمدان، افزود: این مرز، یکی از مرزهایی است که فعال شده و عبور و مرور همچنین صادرات و واردات در آن برقرار است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تجارت در مرز ریمدان رونق خوبی یافته به طوری که میزان عبور و مرورها در این مرز به چهار برابر رسیده است.

وزیر کشور با تاکید بر راه اندازی بازارچه‌های خرده فروشی در مرز ریمدان تصریح کرد: پایانه مرز ریمدان نیز با پیشرفت ۷۵ درصد در حال آماده سازی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی و اختصاص تجهیزات به مرز ریمدان صادرات و واردات رونق بیشتری خواهد گرفت.

کد مطلب 5714615

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