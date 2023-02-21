۱۲ فقره سرقت سیم و کابل برق در «جم» کشف شد/ دستگیری ۳ سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس دهقانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام چندین فقره سرقت در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه برای دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ ولایت شهرستان جم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان جم افزود: در این راستا مأموران تجسس کلانتری ۱۱ ولایت با رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر سارق که دارای سوابق متعدد سرقت بوده شدند.

سرهنگ دهقانی گفت: متهمین در مواجه با ادله و مدارک مستند به ۱۲ فقره سیم و کابل برق هوایی در سطح شهرستان اعتراف کردند که پس از بازسازی صحنه‌های سارقین تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جم از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.