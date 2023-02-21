به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تازیکی اظهار کرد: نمایشگاه بهاره همه ساله در جهت حمایت از مصرف کننده و به منظور تنظیم کالای اساسی خرید شب عید برنامه ریزی می‌شود که امسال نیز با تلاش‌های انجام شده، از ۲۱ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد دایر خواهد بود.

وی افزود: واحدهای شرکت کننده در این نمایشگاه در زمینه‌های پوشاک، کیف و کفش، شیرینی، شکلات، آجیل و خشکبار، مواد غذایی، محصولات شوینده بهداشتی و … تولیدات و کالاهای خود را با قیمتهای مصوب عرضه خواهند کرد.

تازیکی ادامه داد: با هماهنگی استانداری و سازمان صنعت معدن و تجارت استان علاوه بر این واحدها، غرفه‌هایی نیز برای توزیع کالاهای تنظیم بازار از جمله گوشت، مرغ، برنج، میوه و … در محل نمایشگاه بین المللی مشهد درنظر گرفته شده است، کالاهای قابل عرضه در نمایشگاه بهاره امسال نیز توسط اتحادیه‌های صنفی قیمت گذاری شده و با ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف نسبت به بازار به مصرف کنندگان عرضه می‌شود و در طول برگزاری بازرسان اتحادیه‌ها، اصناف و تعزیرات بر کیفیت و قیمت کالاها کنترل مستقیم خواهند داشت.

وی گفت: این نمایشگاه به مدت ۶ روز از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۶ اسفند ماه سال جاری از ساعت ۱۶ الی ۲۲ و در روز پایانی جمعه ۲۶ اسفند ماه از ساعت ۱۱ صبح پذیرایی شهروندان مشهدی و زائران علی بن موسی الرضا (ع) خواهد بود.