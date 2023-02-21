وضعیت نامطلوب آب شرب در روستاهای خمام

حجت الاسلام هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل آب شرب ۱۷ روستای شهرستان خمام، اظهار کرد: روستاهای خمام با چالش زیرساختی مواجه است که این مهم در بخش آب محسوس‌تر جلوه می‌کند.

وی با بیان اینکه روستای میانکل به ۳۰۰ متر توسعه شبکه نیاز دارد، افزود: روستای جیر سر چوکام نیازمند هزار متر توسعه شبکه است، که برای رفع آن نیازمند حمایت استانی هستیم.

امام جمعه خمام با بیان اینکه برخی روستاهای این شهرستان نظیر روستای تازه آباد خواچکین شهر چوکام در برخی ساعات از شبانه‌روز مشکل افت فشار آب دارد، گفت: مشکل قطعی و افت فشار آب روستاهای اشکیک و مصردشت در حال رفع اشکال است.

حبیبی با اشاره به نزدیک بودن برخی روستاهای خمام به رشت، اضافه کرد: به دلیل نزدیکی روستاهای خمام به رشت با اتصال انشعاب این روستاها به شبکه انتقال آب رشت می‌توان مشکل آب شرب این منطقه را حل کرد.

وی ادامه داد: روستاهای بیج، بیجرودکل، لله‌کاء و جیر سر باقر خاله و قسمتی از میانکل و قسمتی از بلسکله برای آب شرب از سایت موجود در روستای بیج استفاده می‌کنند.

امام جمعه خمام با بیان اینکه کیفیت آب شرب برخی روستاها بسیار پایین است، گفت: بخشی از روستای بلسکله، کل و روستای فرشکی از منبع آب مستقر در روستای بلسکله استفاده می‌کنند و آب مورد نیاز این روستاها از ایستگاه پمپاژ تأمین می‌شود و همین امر سبب شده تا کیفیت آب بسیار پایین شود.

حجت الاسلام حبیبی ادامه داد: برای حل مشکل آب روستاهای خمام مبلغ ۸۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه در نظر گرفته شده که با تحقق این اعتبار مشکل ۱۷ روستای خمام برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه چوکام ساختار شهری مناسبی ندارد، افزود: نبود ساختار شهری در چوکام موجب نارضایتی مردم و کندی امورات اداری شهروندان شده است.

امام جمعه خمام با بیان اینکه شرایط و بسترهای لازم برای استقرار شهرداری و انتخاب شهردار در چوکام فراهم شده است، گفت: برای انسجام بخشی و ایجاد نظم شهری نیازمند برخی زیرساخت‌های شهری هستیم که با پیگیری‌های مسئولان استان و کشور محقق می‌شود.