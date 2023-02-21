به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرمست شوشتری ظهر امروز سه شنبه در نخستین یادواره شهدای جامعه پزشکی خوزستان اظهار کرد: یکی از ابعاد جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن تغییر ارزش‌ها و وارونه جلوه دادن ارزش‌های اصلی است که موجب ایستادگی ۴۴ ساله ملت مسلمان ایران در برابر هجمه‌های گوناگون دشمنان قسم خورده ایران شد.

وی بیان کرد: در مقابل این شرایط یکی از وظایف اصلی ما به ویژه در مقابل نسل جوان، بازخوانی مرام و منش جوانان شهیدی است که با روایت حقیقی و صحیح در راستای الگوسازی در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های والای اسلامی و ایرانی جان خود را فدا کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: این یادواره گامی در این راستا برای معرفی ۱۷۳ شهید دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای امنیت، شهدای حرم و شهدای دانشجوی این مجموعه برگزار شده است.

سرمست گفت: امروز نسبت به شهدا و نسبت به نسل جوانی که در فضای انقلاب و دفاع مقدس نبودند، دین بر گردن داریم و وظیفه داریم با برنامه‌ریزی و اقدامات فکری، فرهنگی، رسانه‌ای و هنری، اقدامات لازم را برای ادای دین انجام دهیم.

سرمست عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اهواز مفتخر است وظایف اصلی خود نسبت به شهدا یعنی وظایف بهداشتی و درمانی و آموزشی خود را به بهترین نحو انجام دهد که در این راستا برای ایجاد فضای سالم از نظر ارائه خدمات در مجموعه‌های بهداشتی و درمانی از جمله تعهد ساخت بیش از ۱۰۰ واحد بهداشتی در روستاها و شهرها تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲، تجدید بنای ساختمان‌های فرسوده درمانی و احیای تجهیزات به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم برنامه‌ریزی شده است.