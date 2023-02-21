تلاش برای فعالیت حداکثری احزاب ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مرادی، مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور عصر امروز (سه‌شنبه) درباره برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون احزاب با اشاره و مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «جمعیت معلمان و فرهیختگان استان تهران» به عنوان حزب استانی موافقت شد. غیر از این مورد نیز چند تقاضای دیگر برای تأسیس حزب داشتیم که با حزب «کانون پیشگامان عدالت و توسعه استان گلستان» نیز موافقت شد.

مرادی با بیان اینکه در این جلسه گزارش برگزاری مجامع عمومی چندین احزاب کشور نیز مطرح شد، عنوان کرد: همچنین برگزاری مجامع عمومی «جمعیت توسعه و آزادی استان تهران»، «جمعیت جانبازان»، «جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی»، «حزب همبستگی دانش آموختگان ایران اسلامی» و «جامعه اسلامی کارگران» مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به درخواست‌هایی که احزاب دارای پروانه برای تأسیس شعب استانی داشتند، در استان خراسان شمالی با تأسیس شعبه حزب جمهوریت، جامعه اسلامی کارگران و انجمن اسلامی معلمان ایران موافقت شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بیان کرد: اعتراضاتی که نسبت به عملکرد قانونی انجمن دندانپزشکی ایران که یک تشکل صنفی است مطرح بود، تحت عنوان «عبور از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه» مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این مجموعه پروانه فعالیت خود را تمدید نکرده به هیچ عنوان حق فعالیت تحت عنوان تشکل را ندارد و در صورت انجام فعالیت مسئولیت قانونی متوجه هیئت مدیره سابق آن خواهد بود. چراکه متأسفانه انجمن دندانپزشکی ایران خلاف مقررات و اساسنامه خود عمل کرده و رویکردی ناصحیح در عرصه غیرصنفی و سیاسی داشته است.

مرادی افزود: در این جلسه موضوع برگزاری مجامع ملی انجمن‌های اقلیت‌های دینی مورد بررسی قرار گرفت و پروانه فعالیت این تشکل‌های اقلیتی تمدید شد. از جمله این انجمن‌ها می‌توان به انجمن بانوان آشوری، انجمن خیریه بانوان ارامنه، انجمن خلیفه‌گری آشوری کلیمی، کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن فرهنگی ارامنه چهارمحال مقیم تهران اشاره کرد.

وی اظهار کرد: همچنین موضوعات مربوط به «جبهه‌های حزبی» مورد بررسی قرار گرفت. تاکید بر آن شد که با کنار هم قرار گرفتن احزاب دارای شناسنامه و پروانه امکان فعالیت دارند و باید طبق قانون به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد. مجموعه‌های دیگری که از عنوان جبهه بدون اطلاع کمیسیون استفاده می‌کنند، غیر قانونی هستند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، با بیان اینکه هر حزب صرفاً در یک جبهه سیاسی می‌تواند فعالیت کند، تاکید کرد: همزمان یک حزب نمی‌تواند در چند جبهه فعالیت کند. یکی از مشکلات دیگر فضای سیاسی کشور این است که برخی جبهه‌ها با عناوین مشابه حزب فعالیت می‌کنند بدون اینکه مجوز لازم را اخذ کرده باشند.

وی اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تلاش خود را برای فعالیت حداکثری احزاب ادامه می‌دهد، اما نسبت به سوءاستفاده از عناوین حزبی و سیاسی حساسیت خواهد داشت و قطعاً ما با این موضوع برخورد قانونی خواهیم کرد، به خصوص در مورد برخی از احزابی که فاقد مجوز قانونی هستند.