به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکرآزاد در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، اظهار داشت: امروز روز زبان مادری است و این روز را به ملت چندرنگ و یکدل ایرانی تبریک می گویم.

وی بیان کرد: از هیأت رئیسه مجلس تقاضا دارم طرح کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد اصل ۱۵ قانون اساسی که راهکار خوبی برای تحقق این اصل پیرامون زبان مادری در آن پیش بینی شده است، بعد از اتمام بودجه در دستور کار صحن قرار دهد. این طرح کمیسیون یک قدم در راستای اجرای قانون اساسی در حوزه زبان مادری است.

همچنین صدیف بدری نماینده مردم اردبیل نیز در تذکری، گفت: طرحی در خصوص تحقق اصل ۱۵ قانون اساسی از مجلس دهم توسط بنده تهیه شد و با همت کمیسیون آموزش اکنون نهایی شده است. انتظار می‌رود بعد از ایام نوروز این طرح در دستورکار مجلس قرار گیرد.