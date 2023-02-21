مجتمع علوم آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دانشگاه الزهرا احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع علوم آزمایشگاهی، تحقیقاتی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا با هدف تامین فضای آزمایشگاهی برای دانشکده‌ها و اهداف تحقیقاتی مورد نظر دانشگاه الزهرا، با حضور دکتر علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر زهرا ناظم بکائی، سرپرست دانشگاه الزهرا و سایر مسئولان دانشگاه برگزار شد.

دانشگاه الزهرا(س) به عنوان تنها دانشگاه جامع زنان با قدمت نزدیک به ۶۰ سال، دارای ۱۱ دانشکده و بیش از ۱۰ هزار دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که آمار قابل توجهی از دانشجویان آن در حال حاضر در دانشکده‌های فیزیک، شیمی و زیست شناسی در ۱۴ گروه آموزشی مشغول به تحصیل هستند. علاوه بر این، اقبال دختران و بانوان مستعد کشور به رشته های تحصیلی مذکور و موفقیت‌های چشمگیر آنان در عرصه های علمی و دستاوردهای آزمایشگاهی روند روبه رشد آمار جذب دانشجویان دختر در سال‌های آتی را پیش‌بینی می کند.

علیرغم وجود ظرفیت‌های قابل توجه از جمله اساتید برجسته و یک درصد برتر جهان، دانشجویان مستعد، فعالیت‌های پژوهشی و دستاوردهای علمی چشمگیر، کمبود فضاهای آموزشی و پژوهشی در این دانشکده‌ها احساس می‌شد و ایجاد یک «مجتمع کلاسی- آزمایشگاهی مشترک» ضروری به نظر می‌رسید.

بر همین اساس و با توجه به استقبال دانشجویان دختر به رشته‌های علوم زیستی، فیزیک و شیمی و امکان ادامه تحصیل آن‌ها در مقاطع ارشد و دکترا در دانشگاه الزهرا، فضای مورد نیاز دانشجویان با توجه به سناریو عملکردی ساختمان و تجمیع آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی، مساحتی بیش از ۶۰۰۰ متر خواهد بود که به منظور احداث آن، اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز است که در فاز (۱)، اجرای اسکلت بتنی پروژه با قراردادی معادل ۲۷ میلیارد تومان از امروز آغاز شد.

امیدواریم با آغاز این پروژه و تکیه بر ظرفیت‌های بالای علمی در دانشگاه الزهرا و برطرف شدن کمبودها و تامین فضای آزمایشگاهی، بیش از پیش شاهد موفقیت‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه باشیم.