واریز سود سهام ۹۰ میلیون سهامدار از طریق سجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، «محمد باغستانی» در خصوص جزئیات واریز سود جاری و مطالبات سهامداران اظهار داشت: در پایان ۱۱ ماه ابتدایی امسال، ۶۴ هزار و ۷۱۵ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان سود جاری متعلق به ۴۷۳ ناشر از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب ۵۶ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۶۱ سهامدار واریز شد.

وی ادامه داد: در بازه زمانی فوق، سمات سود سنواتی ۳۱۰ ناشر شامل ۳۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۳۷ سهامدار به ارزش ۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان را پرداخت کرده است.

باغستانی درباره آخرین آمار واریز حق تقدم‌های استفاده نشده نیز اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان بهمن ۱۴۰۱، بیش از ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان حق تقدم استفاده نشده متعلق به ۲ میلیون و یک هزار و ۱۹۰ سهامدار با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به حساب سهامداران واریز شده است.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار به آمار پرداخت سود جاری ناشران بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: سال گذشته که پرداخت سود توسط ناشران به صورت غیر الزام‌آور انجام می‌شد، بیش از ۱۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد و ۲۳ میلیون تومان سود جاری متعلق به حساب ۴۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۶ سهامدار (حقیقی، حقوقی، سبدگردان و صندوق) واریز شد که خوشبختانه امسال شاهد رشد بیش از ۲ برابری در تعداد واریزی‌ها و ۴.۵ برابری در مبلغ واریزی‌ها هستیم.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری بر اساس مصوبه مجلس و ابلاغ سازمان بورس همه ناشران بازار سرمایه موظف شدند تا سود سهام خود را از طریق شرکت سمات و با استفاده از اطلاعات سامانه سجام به حساب سهامداران واریز کنند.

بر اساس این مصوبه در بندالحاقی اصلاح شده (۲) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.