پرداخت سود سنواتی سهامداران بازار سرمایه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان این مطلب افزود: دریافت سود سنواتی شرکت‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات سهامداران در طول سال‌های اخیر بود که خوشبختانه شرکت سپرده گذاری مرکزی زیر ساخت‌های فنی لازم را برای رفع این مشکل فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: شرکت سرمایه گذاری پردیس، نخستین شرکتی است که روز گذشته سود سنواتی سهامداران خود را از طریق سمات پرداخت کرد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: از ۱۹ هزار و ۹۰ نفر سهامدار شرکت سرمایه گذاری پردیس، ۱۲ هزار و ۴۸۸ نفر در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کرده بودند که سود سنواتی این افراد به مبلغ بیش از ۱۸ میلیارد ریال امروز به حسابشان پرداخت شد.

باغستانی افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی این آمادگی را دارد که سودهای سنوات گذشته شرکت‌ها را دریافت و به حساب سهامداران واریز کند که به طور حتم این موضوع منجر به افزایش رضایتمندی سهامداران خواهد شد.

مدیرعامل سمات از سهامدارانی که تاکنون ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام انجام نداده‌اند، درخواست کرد هر چه سریع‌تر اقدام کنند تا این شرکت امسال بتواند سود مجامع و مطالبات سنواتی سهامداران را از طریق اطلاعات این سامانه پرداخت کند.

گفتنی است؛ سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) با هدف ایجاد سامانه‌ای یکپارچه، فراگیر و ارائه خدمات مطلوب به سهامداران بازار سرمایه راه اندازی شده است.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir به صورت حضوری و غیر حضوری ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند و به باشگاه بزرگ مشتریان بازار سرمایه ملحق شوند.