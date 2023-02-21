شاهد نرخ نیمایی دومی در بازار ارز هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: انتظار ما این است که تصمیمات صورت گرفته در حوزه ارزی با اطلاع مجلس صورت گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز به یکباره قیمت بازار مبادله‌ای جدیدی که دولت ایجاد کرده است، روی ۴۱ هزار تومان کشف قیمت شده است و اینجا این سوال مطرح می‌شود که بر اساس قانون بودجه دولت ملزم شده منابع ارزی خود را به قیمت ETS عرضه کند اما امروز شاهد یک نرخ سومی در بازار هستیم.

زنگنه ادامه داد: امروز در کشور شاهد یک نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار نیمایی اول هستیم و حالا یک نیمایی دوم نیز با حدود ۴۱ هزار و خورده ایجاد شده است و بازار ارز آزاد را نیز داریم و اینگونه تصمیم‌گیری‌ها نیاز به قانون دارد و کاش دولت برای این تصمیم کمی صبر می‌کرد چرا که قرار است فردا در خدمت دوستان بانک مرکزی در مجلس باشیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: ما در صحبت خود با مسئولین دولتی اطمینان پیدا می‌کنیم که نظرات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی استفاده می‌شود اما به یکباره تصمیمی گرفته می‌شود که نه مبنای قانونی دارد و نه مجلس در جریان است و اگر این موارد را دولت با هماهنگی مجلس انجام دهد، بهتر است.

وی درباره جلسه روز آینده مجلس برای بررسی قیمت ارز، گفت: پیشنهاد من برگزاری یک جلسه علنی است چرا که تجربه دو ساله نشان داده است در جلسات غیرعلنی هیچ صحبت خاصی مطرح نمی‌شود و این ابهام برای مردم وجود دارد که چرا نمایندگان در برابر مسائل اصلی کشور حساسیت ندارند اما ما مسائل اصلی را در جلسات علنی مطرح می‌کنیم و اگر جلسه علنی باشد قطعاً نکته خاصی نیز در آن گفته نخواهد شد و مردم محرم ما هستند.