برتری۱۴ تکواندوکار و راهیابی ناهید کیانی به اردو تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان جهت شرکت در رقابت‌های گرنداسلم چین، امروز دوم اسفند ماه در خانه تکواندو با نظارت کادر فنی تیم ملی و قضاوت داوران رسمی برگزار شد و نهایتاً ۱۴ ملی پوش به اردوی تیم ملی راه یافت.

سعیده نصیری، مبینا نعمت زاده، غزل سلطانی، نگار اسماعیلی، نسترن ولی زاده، تینا مدانلو، ناهید کیانی، مهلا مؤمن زاده، نرگس میر نورالهی، کوثر اساسه، زینب اسماعیلی، ملیکا میرحسینی، زهرا پوراسماعیل و آناهیتا توکلی با برگزاری دور دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی در اردو ماندنی شدند و فرشته فتحی، نیکی یوسفی، الهام حقیقی و شهربانو دامغانی نژاد با حذف برابر رقبا در دور جدید تمرینات حضور ندارند.

نکته مهم این مسابقات، فرصت دوباره کادر فنی تیم ملی به ناهید کیانی بود. کیانی بعد از غیبت در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، به اردوی تیم ملی دعوت نشد، ولی کادر فنی تیم ملی به کیانی این فرصت را داد که یک بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به ترکیب تیم ملی امتحان کند که وی نیز از این فرصت بهترین بهره را برد و جواز حضور در اردوی تیم ملی را با پشت سر گذاشتن رقبای خود کسب کرد.

گفتنی است هدایت تیم ملی بانوان برعهده مینو مداح به عنوان سرمربی است و مهروز ساعی به عنوان مربی وی را یاری می‌کند.